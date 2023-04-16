陳肇新：進軍哈佛 獨特能力領導力受青睞
世界日報「2023春季升學規畫講座」15日通過Zoom Meeting舉辦，資深升學規畫專家陳肇新醫學博士英文講座主題是「哈佛大學成功錄取的申請策略」(How I Get Accpted by Harvard)，他認為申請哈佛要提早申請，且要明確哈佛需要什麼樣的學生。
陳肇新表示，根據2023年美國頂級大學錄取率排名來看，哈佛大學在疫情後錄取率下降，今年的錄取率是3.41%。同時研究哈佛2026年和2027年的錄取率來看，提前申請的錄取率達到7%左右，遠高於正常申請。因此想要獲得哈佛錄取通知書要提前申請和準備。他為學生建立的時間表是9年級要建立遠景，10年級要開始計畫，11年級要有重點發力，12年級要為進入哈佛策略規畫。
他表示，哈佛是很多人的夢想學校，但哈佛需要什麼樣的學生呢？哈佛看重的不是SAT和AP成績，而是每個申請人獨特的能力和個性。作為一名華人學生，要集中建立學術和非學術的優勢，學術方面包括藤校的暑期訓練、進行與專業相關的暑期學習、參與大學教授的學習項目，非學術部分包括演講和辯論的能力、領導才能、跟隨專業人士實習。
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