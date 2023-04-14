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世界日報2023春季升學講座 4月15日登場

蒙特利公園市訊
掃二維碼免費註冊世界日報「2023春季升學規劃講座」。
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世界日報「2023春季升學規劃講座」將於4月15日下午1點至5點半，通過Zoom Meeting舉辦。屆時九場連播，邀請教育界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿資訊，分析最新的大學招生政策趨勢，有升學規劃的家庭不要錯過，歡迎免費報名。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，好評如潮。當天下午九場講座每場時長半小時，主講人及話題如下：

第一場、第二場皆由陳肇新博士主講，首場主題為Medical School Admission Success-Unique Expertise成功進入醫學院-與眾不同的專長(中文演講)。第二場是：How I Get Accepted By Harvard哈佛大學成功錄取的申請策略(英文演講)。

第三場由Elite Prep(Elite教育)中文部/分校主任Charlie Tu主講，話題為大學申請實例分析：成千上萬申請者中，如何讓自己脫穎而出(中文演講)。第4場依舊由Elite Prep(Elite教育)Education Consultant資深教育升學顧問Berry Chiu主講：十個大學申請中不可犯的錯誤（中文演講）。

第五場為飛達教育創辦人CEO魏昕主講：2023名校申請成功案例深度剖析：紐約時報熱門話題「亞裔學生不像亞裔」(中文演講)。第六場史坦福領袖教育策劃執行長Angie Wang主講：新生/轉學生申請頂級大學配額祕笈，詳解申請獎助學金(中文演講)。第七場Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講：2023College Admissions Trends and Strategies大學招生趨勢與策略(英文演講)。

第八場由豪杰訓練中心創辦人周迪主講：豪杰引導學生攻藤校和頂尖私立大學,獲得高額獎學金By Merit Basis(中文演講)。第九場由C2 Education Center Director Alan Gao主講：All you need to know about the Digital SAT(中/英文演講)。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連結是：https://reurl.cc/gZnGQR，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。

教育 升學 亞裔

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