我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

奧數國家隊教練羅博深：培養AI無法取代能力

本報記者／洛杉磯報導
羅博深認為，在AI幫助人類完成更多工作的未來，創新思考和探索能力，以及共情和溝通才是人類更需要培養的技能。（本報檔案照）
羅博深認為，在AI幫助人類完成更多工作的未來，創新思考和探索能力，以及共情和溝通才是人類更需要培養的技能。（本報檔案照）

如今有大數據支撐的AI讓學生刷題已失去意義。要教會孩子什麼能力，才是在未來社會AI無法替代的，並為現今教育的當務之急。奧林匹克數學賽美國國家隊主教練羅博深，將在世界日報「2023春季升學規劃講座」上分享應對的教育方法。

羅博深是卡耐基梅隆大學數學教授，因其頂尖的講授數學能力和獨特風格，成為美國奧數隊總教練，四次帶領美國隊拿下世界冠軍，而在那之前十多年美國隊都未曾奪冠。

多年教授奧數課的他意識到，好的師資和課程總是稀缺，而網課確實可以解決。可網課最大難點是，老師要和YouTube、抖音、Twitch這樣的娛樂視頻平台競爭，奪取孩子的注意力。如何把網課也做得和娛樂視頻同樣好玩？他借鑑青少年喜歡的視頻博主和直播平台方法，配合他編寫的插件程式，讓無聊的ZOOM課變得像電競直播一樣好玩。

在此基礎上，近來興起的ChatGPT等AI工具，給各行帶來失業危機，解數學題也不例外。羅博深表示，許多家長和孩子學習數學仍採取「題海戰術」刷題，可人類不可能刷得過AI。他多次嘗試後發現，只要網上有的題型，ChatGPT都能做出且能給出邏輯思路。「如果2023年能夠這樣樣子，2043年會怎樣？」他認為家長應考慮孩子將面對的未來世界，重複的腦力工作都不再需要，因此培養孩子創新思維更為緊要。

具體到教孩子解題，找到正確答案恐怕已非最重要的，解題過程中探索不同思路和解法才是重點，因此他也在教學實踐中，更注重鼓勵學生找出創新解法和培養探索的動力。

而對於已具備獨立和創新思考能力的學生，溝通技巧、人格魅力、共情能力、人脈關係等，都是未來社會AI無法替代的技能。他召集全國各地奧數競賽高手高中生組成網課教師團，兩兩搭配教初中生。甚至還找來專業單口喜劇演員教他們表演和表達技巧，讓聽網課的初中生覺得風趣幽默的同時，也讓高中小老師們鍛鍊人際溝通。而這些高中生都是各地拔尖的競賽冠軍，未來可期，早早開始互相之間協作熟識，也能建立人脈關係。

讓優秀高中生教初中生，搭配網課插件功能實現電競遊戲一樣的效果，如此一來形成一個多贏局面的生態系統。不過作為社會企業家的羅博深，並不希望這只是一個產品，而是能解決實際問題，他將網課插件程式上傳到自己的官網zoom.poshenloh.com上，任何老師都可免費使用，希望能幫到更多教育者和學生。而有意聽課的學生或家長，也可登陸live.poshenloh.com了解更多。

羅博深在講座上。（羅博深提供）
羅博深在講座上。（羅博深提供）

AI 教育 ChatGPT

上一則

世界日報2023春季升學講座 4月15日登場

下一則

周末這樣玩╱葡萄酒鄉 燈海璀燦視覺饗宴

延伸閱讀

拜登訪愛爾蘭口誤 橄欖球國家隊講成「英國鎮壓部隊」

拜登訪愛爾蘭口誤 橄欖球國家隊講成「英國鎮壓部隊」
16日夏令營博覽會 提供眾多暑假B計畫

16日夏令營博覽會 提供眾多暑假B計畫
華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館

華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館
全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠

全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠
黑白集／打詐內宣成詐騙？

黑白集／打詐內宣成詐騙？
足球／梅西半場戴帽 國家隊百球達陣

足球／梅西半場戴帽 國家隊百球達陣

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

2023-04-10 02:20

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見