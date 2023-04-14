奧數國家隊教練羅博深：培養AI無法取代能力

羅博深認為，在AI幫助人類完成更多工作的未來，創新思考和探索能力，以及共情和溝通才是人類更需要培養的技能。（本報檔案照）

如今有大數據支撐的AI 讓學生刷題已失去意義。要教會孩子什麼能力，才是在未來社會AI無法替代的，並為現今教育 的當務之急。奧林匹克數學賽美國國家隊主教練羅博深，將在世界日報「2023春季升學規劃講座」上分享應對的教育方法。

羅博深是卡耐基梅隆大學數學教授，因其頂尖的講授數學能力和獨特風格，成為美國奧數隊總教練，四次帶領美國隊拿下世界冠軍，而在那之前十多年美國隊都未曾奪冠。

多年教授奧數課的他意識到，好的師資和課程總是稀缺，而網課確實可以解決。可網課最大難點是，老師要和YouTube、抖音、Twitch這樣的娛樂視頻平台競爭，奪取孩子的注意力。如何把網課也做得和娛樂視頻同樣好玩？他借鑑青少年喜歡的視頻博主和直播平台方法，配合他編寫的插件程式，讓無聊的ZOOM課變得像電競直播一樣好玩。

在此基礎上，近來興起的ChatGPT 等AI工具，給各行帶來失業危機，解數學題也不例外。羅博深表示，許多家長和孩子學習數學仍採取「題海戰術」刷題，可人類不可能刷得過AI。他多次嘗試後發現，只要網上有的題型，ChatGPT都能做出且能給出邏輯思路。「如果2023年能夠這樣樣子，2043年會怎樣？」他認為家長應考慮孩子將面對的未來世界，重複的腦力工作都不再需要，因此培養孩子創新思維更為緊要。

具體到教孩子解題，找到正確答案恐怕已非最重要的，解題過程中探索不同思路和解法才是重點，因此他也在教學實踐中，更注重鼓勵學生找出創新解法和培養探索的動力。

而對於已具備獨立和創新思考能力的學生，溝通技巧、人格魅力、共情能力、人脈關係等，都是未來社會AI無法替代的技能。他召集全國各地奧數競賽高手高中生組成網課教師團，兩兩搭配教初中生。甚至還找來專業單口喜劇演員教他們表演和表達技巧，讓聽網課的初中生覺得風趣幽默的同時，也讓高中小老師們鍛鍊人際溝通。而這些高中生都是各地拔尖的競賽冠軍，未來可期，早早開始互相之間協作熟識，也能建立人脈關係。