春季升學講座／陳肇新：申請名校 學生不要沉溺補習班

主講人陳肇新博士。（受訪者提供）

世界日報「2023春季升學 規畫講座」將於4月15日(周六)午後1時至5時30分，通過Zoom Meeting舉辦九場連播。資深升學規畫專家陳肇新醫學 博士，共有兩場主題演講。他在第二場1時30分至2時的演講，主題是「哈佛大學成功錄取的申請策略」(How I Get Accpted by Harvard)，將以英文演講。

美國高中畢業生申請名校競爭愈來愈激烈。為幫助學子提升申請名校的優勢，很多家長都在尋找更多的升學輔助途徑，獲取成功秘訣。擁有近20年升學輔導經驗的陳肇新醫學博士提醒家長，提升專業優勢才是進名校關鍵。一些家長和學生沉迷補習班、各級學術競賽、考取更高的SAT分數。這些只有數量而無質量，只會誤導學生愈加平凡和失去學習方向。

陳肇新強調，大學對於培育社會人才有不同職責，名校希望培養專業人士、領袖和創業家。因此，學生在追求夢想學校和理想職業時，必須了解社會和學校的需求。他指出，從課外活動、社區貢獻、興趣發展以及專業優勢提升等方面做規畫，愈早開始有針對性的選擇和提升，才能塑造出專業優勢，提高成功申請名校的機會。

為幫助學生和家長更好地了解如何提高申請名校的成功率，陳肇新將分享多年總結的哈佛大學招生 錄取秘密，並提供從課外活動、社區貢獻、興趣發展和專業優勢提升等方面的指導和建議。

陳肇新畢業於常春藤普林斯頓大學，曾參與普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試工作，專精申請文章輔導，面試培訓，指導學生如何培養專長，申請暑期項目，從而成功進入心儀名校。

世界日報升學規畫講座已舉辦多年，每年分春季及秋季兩次邀請升學規畫專家分享成功經驗，持續吸引家長與學生熱捧。線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/gZnGQR，或掃描二維碼（如廣告）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。