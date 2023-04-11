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升學規劃專家陳肇新：想讀醫科 要有與眾不同的專長

記者啟鉻／洛杉磯報導
陳肇新博士。（本人提供）
陳肇新博士。（本人提供）

世界日報「2023春季升學規劃講座」將於4月15日（周六）午後1時至5時30分，通過Zoom Meeting舉辦。共有九場連播。資深升學規劃專家陳肇新醫學博士，在第一場1時至1時30分演講，主題是「成功進入醫學院-與眾不同的專長」用中文演講。

陳肇新博士在演講中與大家分享申請醫學院的三大專業重點。他指出，醫學院總體錄取率只有大約5.5%，有的亞裔學生落榜後，學生或家長都把原因歸咎到分數不夠高，準備埋頭苦讀一年再考一次。可是，部分學生GPA和MCAT分數很優秀卻遺憾沒能錄取。

陳肇新是醫學博士，從事內科及腸胃科教授專科醫生，同時從事醫學院申請輔導近20年。他強調，申請醫學院必須了解三大專業重點：臨床經驗、醫學研究，疾病專長。他曾輔導的學生經過系統的申請策略指導，參與了一些和自己醫學專長相關的臨床實習，從實習中學習診斷治療疾病。部分學生落榜後，再用原來的成績在第二次申請中就獲得多家醫學院錄取。

陳肇新在講座中，將分析如何把醫學興趣具體落實到實踐、研究和理解，而且互相之間還要有聯繫重點。能在醫學院申請材料中強有力地證明學醫熱情和能力。不只是單純地在急診室工作，或跟隨不同科系醫生實習。

陳肇新畢業於普林斯頓大學，紐約大學Mount Sinai醫學院，曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約Mount Sinai醫學院、加州UCLA醫學院招生審核及面試工作。陳博士運用多年臨床經驗，可一對一指導醫學課題學習，協助申請醫療實習和研究項目，輔導申請論文和面試，幫助學生成功申請醫學院及醫學連讀項目。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/gZnGQR，或掃描二維碼（廣告）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。

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