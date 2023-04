春季升學講座／C2 Education負責 解析新版線上SAT

在面對升學壓力及考試制度改革下,Alan Gao將在講座中為家長一一解惑,幫助他們應對這些變化。(C2教育中心提供)

為了協助更多家長和學生了解進入理想大學的規畫,並提供關於未來SAT 趨勢和影響的線上解惑,C2教育 中心負責人Alan Gao, 4月15日(周六)下午5時至5時30分的時段,在世界日報升學 線上講座上主講「新版SAT你需要知道什麼?」(All you need to know about the Digital SAT),並為家長一一頗析,如何在申請越來越有挑戰性的情況下,展現孩子的優勢。

15日舉行的演講主題涵蓋大學申請及家長該如何應對新版SAT,讓家長在制度改革的浪潮之下,可以更順利地幫助孩子準備申請大學。期間將討論包括新版線上SAT、近期大學申請率人數飆升,但錄取率卻節節下降的應對方式、孩子們可以從何入手讓自己更具優勢。

C2教育中心負責人Alan Gao表示,雖然SAT分數對於申請大學確實有一定影響,但更加重要的是學生的學習成績和課外活動。他建議學生參加多樣化的課外活動,例如相關的社團、義工活動,以及展示自己的特點和獨特性。此外,Gao也強調了新版線上SAT在未來將扮演重要角色,學生和家長應當即時關注以應對變化。

C2教育中心是由David Kim和Jim Narangajavana於1977年在哈佛大學宿舍創立的教育機構,現已擴展至15個州的180多個中心,擁有1200多名教師和400多名當地中心主任和教育協調員,為1萬4000多名學生提供K-12年級所需的課程規畫指導。C2 Education的目標是協助學生從建立堅實的基礎,到參加越來越具有挑戰性的高中課程,並在大學錄取過程中提供導航。導師們會提供個性化的支持,以提高學生的考試成績和GPA,並建立成功的大學申請策略。