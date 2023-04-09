春季升學講座／豪杰創辦人周迪：攻略藤校面試有技巧
世界日報「2023春季升學規劃線上講座」，將於4月15日下午1時起通過Zoom Meeting舉辦；4時30分至5時將邀請豪杰訓練中心創辦人周迪，分享攻藤校和頂尖私立大學，為自己爭取高額獎學金的獨家秘笈。
周迪表示，很多華人家長只在乎孩子的GPA和課外成績，殊不知這只是進入藤校的基本條件，同時無法無法掌控這些成績在申請學校學生裡面的排名。論文和面試才是關鍵項目，且可以掌控。把文章寫好和面試準備好，更能反轉錄取率。
她說，申請藤校要寫一個650字的個人文章，這要求有獨特人格魅力。而偏偏很多華裔孩子都是面孔類似，缺乏個性。她一個學生在寫文章前大家一起腦力激盪突出學生哪個部分的特質。比如寫彈鋼琴人人都會，但突出學生的釣魚興趣，就寫的很精彩，最後拿到約翰霍普金斯大學5萬元獎學金。很多家長不懂真正的關鍵，成績和紀錄是沒有生命的，文章和面試是活的。
關於面試技巧，所謂技巧就是匠氣，孩子申請大學時才17歲左右，不能有太多技巧，要保有其純和真。華人父母很習慣強加自己的人生經驗給他們，不懂美國教育文化和社會，都是華人的那一套，就很難脫穎而出。
豪杰訓練中心2014年開業，迄今九年，協助學子讓大學看到他們的特色和獨特人格魅力，覺得是人才，怕被搶走，就會願意提供高額獎學金。
周迪來美國42年，兩個孩子都是自己教，後來都進入頂尖大學現在創業成功。她認為，申請私立大學和公立不同，要懂得推銷自己。大學申請是孩子在18歲前走進真正美國社會必須過的一道坎，要彌補中美的教育文化社會鴻溝，才能跳脫亞裔天花板。
上一則
世界晚報／洗碗阿姨搭千萬賓利上下班 背後原因是這
下一則
FB留言