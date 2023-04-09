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春季升學講座／豪杰創辦人周迪：攻略藤校面試有技巧

記者張宏╱洛杉磯報導
豪杰訓練中心創辦人周迪為亞裔學生及家長提供攻藤校和頂尖私立大學，為自己爭取高額獎學金的獨家秘笈。（周迪提供）
豪杰訓練中心創辦人周迪為亞裔學生及家長提供攻藤校和頂尖私立大學，為自己爭取高額獎學金的獨家秘笈。（周迪提供）

世界日報「2023春季升學規劃線上講座」，將於4月15日下午1時起通過Zoom Meeting舉辦；4時30分至5時將邀請豪杰訓練中心創辦人周迪，分享攻藤校和頂尖私立大學，為自己爭取高額獎學金的獨家秘笈。

周迪表示，很多華人家長只在乎孩子的GPA和課外成績，殊不知這只是進入藤校的基本條件，同時無法無法掌控這些成績在申請學校學生裡面的排名。論文和面試才是關鍵項目，且可以掌控。把文章寫好和面試準備好，更能反轉錄取率。

她說，申請藤校要寫一個650字的個人文章，這要求有獨特人格魅力。而偏偏很多華裔孩子都是面孔類似，缺乏個性。她一個學生在寫文章前大家一起腦力激盪突出學生哪個部分的特質。比如寫彈鋼琴人人都會，但突出學生的釣魚興趣，就寫的很精彩，最後拿到約翰霍普金斯大學5萬元獎學金。很多家長不懂真正的關鍵，成績和紀錄是沒有生命的，文章和面試是活的。

關於面試技巧，所謂技巧就是匠氣，孩子申請大學時才17歲左右，不能有太多技巧，要保有其純和真。華人父母很習慣強加自己的人生經驗給他們，不懂美國教育文化和社會，都是華人的那一套，就很難脫穎而出。

豪杰訓練中心2014年開業，迄今九年，協助學子讓大學看到他們的特色和獨特人格魅力，覺得是人才，怕被搶走，就會願意提供高額獎學金。

周迪來美國42年，兩個孩子都是自己教，後來都進入頂尖大學現在創業成功。她認為，申請私立大學和公立不同，要懂得推銷自己。大學申請是孩子在18歲前走進真正美國社會必須過的一道坎，要彌補中美的教育文化社會鴻溝，才能跳脫亞裔天花板。

面試 華人 教育

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