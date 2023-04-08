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春季升學講座／前UCLA招生官Jenny：亞裔生入名校 宜用專長助人

記者趙健／洛杉磯市報導
Jenny表示，在當前激烈的競爭環境下，亞裔學生應發掘自己的與眾不同之處，或是利用專長幫助他人。（受訪人提供）
Jenny表示，在當前激烈的競爭環境下，亞裔學生應發掘自己的與眾不同之處，或是利用專長幫助他人。（受訪人提供）

今年美國大學的錄取率創歷史新低，使得不少華人學生和家長為此頗為擔憂。 「Admission Masters」升學規畫教育機構總裁Jenny Wheatley表示，在當前激烈的競爭環境下，亞裔學生應發掘自己的與眾不同之處，或是利用自己的專長幫助他人。她將在世界日報4月15日舉辦的「2023春季升學規畫線上講座」，於下午4時至4時半為學生和家長解析美國大學錄取的最新趨勢與變化，以及如何讓學生在眾多申請人中脫穎而出。

Jenny表示，今年的美國大學錄取率創歷史新低，即便是以往錄取率較高的學校，今年的錄取率也下降很多，例如波士頓大學（Boston University）今年的錄取率只有11％。此外，整個加州大學系統的錄取率都非常低，這令學生和家長感到非常失望。不過，Jenny也表示，近年來亞裔學生的錄取率並沒有明顯下降，通常占錄取人數的30％到40％。

她還提到，亞裔學生在申請大學時常犯的錯誤之一是「隨大流」。亞裔學生傾向於參加非常相似的活動，比如學習工程設計、參加機器人技術比賽、數學競賽、樂器演奏等。她建議建議亞裔學生應突出自己的特點，不要只是參與常見的活動。

關於頂尖名校看重的特質，Jenny說，許多家長可能有誤區，認為定期的志願者服務會提高孩子被錄取的機會。然而，名校除了希望學生有志願者服務的背景之外，還希望他們能利用專長幫助他人。例如，音樂特長的學生可以在校隊演奏外的時間外，幫助來自低收入家庭的學生學習音樂，或是參與一些慈善音樂會等，這都是很好的方式。

擁有15年教育諮詢經驗的Jenny，畢業於翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），曾任洛杉磯加州大學(UCLA)和約翰霍普金斯大學等多所大學的招生官，同時也是「為美國而教 」 組織的成員。

亞裔 加州大學 升學

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