升學講座 Angie王 4/15解析名校配額

圖為主講人Angie 王。（資料圖片）

世界日報將於4月15日下午1時起舉辦「2023春季升學 規劃線上講座」，知名教育 機構「史坦福領袖教育」策劃執行長Angie 王，將於下午3時半至4時，就新生和轉學生進入名校的配額秘笈，以及如何獲得獎學金、助學金作專題分享演講。在講座中，她將解讀分析配額，怎樣能獲得配額，以及哪種配額較易獲得。

Angie王表示，她會就一個公式作出解釋，即新生和轉學生申請UC系統學校的公式，以及申請私立學校的公式，兩個公式是不一樣的。因為UC給的配額方向和項目不同，而私立學校的項目就更多一些，這些都與配額有緊密關係。申請公立和私立學校都各有方法。根據公式，可以解讀如何拿到配額，配額如何分配，都會一一向大家闡明，讓學生和家長有個概念：要想申請學校深造，必須很清楚配額。而從配額看，私立學校比較複雜一些。

她說，現在從入學考試來看，許多公立學校 已經不再看SAT入學考試成績，所以要進入這些大學，要看其它方面，比如有無領袖教育培訓、從事義工服務、運動方面是否強項，包括電競特長，還有家庭因素等。族裔因素影響配額佔的比例不高。作為華裔子弟申請名校，可以從其它方面申請配額，進入名校機率會更高。所以必須先熟悉申請大學配額的配置。

與以往講座內容比較，本次講座關於配額涉及的公立學校和私立學校，都分得很細致。

Angie王自1997年開始在教會從事學生領袖培訓項目，後來做大學規劃。由於從事過地產經紀，因而對市場變化有強烈敏感度和分析預判。至今一直從事領袖教育機構策劃及升學顧問，在西柯汶那市和聖蓋博市都有教育機構。