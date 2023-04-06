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春季升學講座／魏昕談升學趨勢變化 大環境不利 需全方位培養青少年

記者邵敏╱洛杉磯報導
魏昕認為，年輕人必須有所追求，有所擔當，這是獲得成功的前提和基礎。（受訪者提供）
魏昕認為，年輕人必須有所追求，有所擔當，這是獲得成功的前提和基礎。（受訪者提供）

世界日報4月15日下午1時起將舉行「2023春季升學規畫線上講座」，飛達教育(IvyMax)創辦人兼執行長魏昕，將於下午3時至3時半間，針對亞裔學生在大環境不利的情況下如何積極迎接新挑戰，提出詳細見解和應對策略。

魏昕表示，近幾年來升學大環境的改變對亞裔學生不利，亞裔有競爭力的傳統指標陸續被淡化、取消。因此對華人家長、學生來說，一定要改變只抓學習成績的態度，樹立全方位培養青少年的觀念，注重品行培養，有正確的世界觀和使命感，不斷提高個人素質，這些才是真正取勝的關鍵點。

如何衡量一個優秀的高中生，魏昕認為，在功課好的基礎上，還有兩方面的考量，其中一個是課外學術活動，比如參加各種團隊、個人學術比賽，包括主科的奧林匹克比賽等。他認為體現一個學生的學習成績，除了課堂表現，一定需要課外活動的支撐。

另外一個是積極參加科研項目，魏昕指出，這點通常會被華人家長忽略。事實上，一流理工科大學在選拔學生時，學生的科研經歷、成果，比如有無發表論文等很重要，如果不培養動手能力，絕對沒有競爭力。

此外，學生長期堅持參加公益活動也非常重要，對學校、社區、社會有正面貢獻，通過自身努力影響他人，這些都是頂尖大學考慮的因素。魏昕表示，無論學習、競賽、科研、還是公益，都是越小開始越有競爭優勢，而不是等到高中才著手。

魏昕1980年以全額獎學金就讀常春藤賓夕法尼亞大學，先後在華爾街和矽谷創業，曾擔任安達信集團高級管理顧問、三家網絡公司的創業合夥人，後積極投身教育領域。2004年，魏昕創辦飛達教育，幫助華裔高中生進入頂級名校。

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