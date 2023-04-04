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春季升學講座／杜謙毅：申請名牌大學 準備要更全面

洛杉磯訊
Elite Prep 中文部/分校主任杜謙毅(Charlie Tu)。（受訪者提供）
Elite Prep 中文部/分校主任杜謙毅(Charlie Tu)。（受訪者提供）

世界日報主辦的「春季升學規劃講座」將於4月15日於線上舉辦，第三場講座由Elite Prep中文部／分校主任杜謙毅(Charlie Tu)負責，主題為「大學申請實例分析：成千上萬申請者中，如何讓自己脫穎而出」，時間為當天下午2時至2時半。

杜謙毅表示，後疫情時代的升學充滿全新挑戰，儘管許多標準化考試已不是必須，但提供標準化成績仍能證明申請者的學術能力，有助於申請上頂尖學校。他指出，剛過去的大學申請季競爭尤其激烈，名牌大學錄取率再創新低，根據他已知的數據，申請者需要綜合全能或在某一方面非常優秀，才有可能被頂尖大學錄取。

杜謙毅認為，應對升學新挑戰，家長和學生都需要提早規劃，高效安排高中四年的時間，申請材料也需要準備得更廣泛和全面。針對這些挑戰，他會在講座中分享一些應對策略，具體的演講內容還可能做調整。

在該講座中，杜謙毅會分享真實的大學申請案例，尤其是申請上夢幻學校的案例，分析案例的成功之處，解構學術能力、課外活動、科研項目等各項申請指標。他將通過講座分享在激烈競爭中脫穎而出的秘訣，也探討如何儘早開始申請規劃。

Elite Prep於1987年在美國加州創立，30多年的發展至今為全球頂尖教育機構，分佈全球多國逾50間分校，提供最專業的大學升學諮詢、規劃，各科目補習、SAT／ACT／AP備考課程等教育服務。

Elite Prep以最好的師資與教材幫助學生發揮最大潛力，為每個學生訂制專屬的升學規劃、每年幫助逾2萬學生進入夢校。詳情可見官方網站：https://www.eliteprep.com/。

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