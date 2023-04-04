華裔少年金紫晨 獲20萬海軍學院獎學金 亞凱迪亞學區第一人

亞凱迪亞十六歲少年金紫晨（左四）獲得ROTC獎學金20萬元。（金紫晨提供）

當前大學申請競爭日趨激烈，亞凱迪亞 高中(Arcadia HS)12年級學生金紫晨(Michael Jin)，憑藉出色的領導力，獲得美國海軍學院預備軍官訓練團(Reserve Officers Training Corp，簡稱ROTC)獎學金20萬元。他也是亞凱迪亞學區 首位獲得該項獎學金的學生，受到了亞凱迪亞高中校長的表彰。

今年16歲的金紫晨出生於中國大陸，約5歲時跟隨父母移民美國，定居亞凱迪亞市。他從小就有一個「海軍夢」，來到美國後，享受到優越的生活和學習的機會，他認為自己長大後，應當以某種方式回饋社會，立刻想到了參軍。

金紫晨說，參加海軍航展時，他看到每個人都為國歌而起立，如此莊嚴和肅靜，他還看到了許多現役軍人之間的戰友情誼、海軍飛行示範隊的表演、軍人之間的團隊合作等，都讓他更加堅定了當一名海軍軍官的理想。

預備役軍官訓練團(ROTC)培養的未來軍事領袖，為符合條件的申請者提供大學期間的學雜費和生活費，而該學生畢業後需要參軍服兵役。ROTC項目為美國軍隊輸送了許多高級人才，包括知名的美國第一位非裔國務卿柯林鮑爾(Colin Powell)將軍。

2023年全國大約有1500名學生獲得了該獎學金，而金紫晨是亞凱迪亞學區唯一的獲得者，也是該學區史上第一人。

金紫晨目前申請了18所學校，已經有17所學校向他發出了錄取通知，包括南加州大學 (USC)、西北大學(Northwestern University)等。