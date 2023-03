洛縣學術十項全能競賽 全華裔馬凱博高中4連冠

洛杉磯縣第41 屆學術十項全能競賽落幕,馬凱博高中蟬聯冠軍隊員們笑得開心。(LACOE)

洛杉磯 縣第41屆學術十項全能(Academic Decathlon)競賽上周落幕,阿罕布拉學區(Alhambra USD)馬凱博高中(Mark Keppel HS)得分4萬3775點,連續第四年超越其他 36所高中獲得冠軍;西區高中(West HS)得分3萬9801點排名第二亞軍,阿罕布拉高中(Alhambra High School)得分3萬8884點排名第三季軍 。

影音:洛縣教育局 /後製:丁曙

馬凱博高中隊由教練Tin Tran領軍,隊員施凱倫(Karen Shi,譯音)、Pammy Lin、Yuliao Fan、 林瑞安(Ryan Lin,譯音)、Sandra Liang、陳瑞安(Ryan Chan,譯音)、周澤川(Zechuan Zhou,譯音)、趙傑克(Jack Zhao,譯音),Janet You,九名隊員都是華裔生,並且贏得「超級機智問答」(Super Quiz)單項冠軍。

此外,聖蓋博高中(San Gabriel HS)隊華裔教練Kenneth Ma,獲得Roberta Kordich教練獎,表彰最能體現超越指導比賽的基礎知識、激勵學生達到更高學習水平的卓越的教練。

洛杉磯縣教育局(Los Angeles County Office of Education,簡稱LACOE)局長Debra Duardo博士說,能夠在學術十項全能比賽中脫穎而出,需要大量準備、培訓和團隊合作。她恭喜所有參與的學校和學生,並為所有十項全能運動員 的辛勤工作和成就感到驕傲,也為支持和指導學生的教練員感到自豪。

洛杉磯縣學術十項全能是一項豐富多彩、嚴格的學術團隊競賽,旨在測試高中生的知識和技能,他們與其他學校團隊爭奪金牌、銀牌和銅牌。十項全能運動員面臨在十個項目中運用分析技能、表演能力以及應試和寫作能力的挑戰:藝術、經濟學、論文、面試、語言與文學、數學、音樂、科學、社會科學和演講。

今年洛杉磯縣學術十項全能競賽主題是「美國革命和新國家」(The American Revolution and the New Nation),1月28日開始,2月4日落幕,全縣59支代表隊450餘名學生參加。洛縣教育局2月23日舉辦頒獎典禮,表彰和嘉獎所有十項全能運動員的成功。

洛杉磯縣前三名優勝隊將參加年度加州學術十項全能競賽(California Academic Decathlon),3月24至26日在Santa Clara縣舉行。