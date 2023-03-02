我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

聖瑪利諾學區2小學 獲加州傑出學校獎

記者丁曙／聖瑪利諾報導
加州2023年傑出學校頒獎禮，（左三起）Carver校長Stuart Caldwell，學區教委會主席朱秀芳(Shelley Ryan)、副主席張志堅、Valentine校長Whitney McAlpine。（SMUSDF教育總監提供）
加州2023年傑出學校頒獎禮，（左三起）Carver校長Stuart Caldwell，學區教委會主席朱秀芳(Shelley Ryan)、副主席張志堅、Valentine校長Whitney McAlpine。（SMUSDF教育總監提供）

華裔生過半的聖瑪利諾聯合學區（San Marino USD）的K.L. Carver小學和W.L. Valentine小學，最近榮膺2023年「加州傑出學校獎」（California Distinguished School Award），全州只有6%的小學獲得該項榮譽。

依加州教育廳 （CDE）擬定的標準，入選加州傑出學校必須在以下兩個類別之一有出色表現，縮小成績差距和達成卓越的學術表現，並且達到加州學校儀表板（Dashboard）標示的指標，檢驗符合條件的學校。具體來說，今年獲得表彰的小學，通過數據分析達到了2022儀表板規定的指標，這些數據包括學習表現、缺勤率、停學率和社會經濟狀況。

聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre博士表示，學區有很多理由為這兩所學校、教職員工和優秀的學生感到自豪，兩所小學一舉獲得加州這項殊榮，正是師生家長持續取得成功的重要標誌。如果沒有學區與家長及社區的緊密合作，就不可能實現卓越的教育標準。

學區教委會副主席張志堅（C. Joseph Chang）指出，學校剛從疫情大流行中恢復後便獲得這項認可，的確是彌足珍貴。儘管遭遇了教育史上前所未有的艱難時期，但是，學校的教師、學區的行政管理和後勤支援人員不懈地努力，栽培莘莘學子，他們在挑戰中表現出堅韌性和適應性。

曾獲聯邦教育部藍絲帶奬的Carver小學再獲加州傑出學校殊榮。（SMUSD）
曾獲聯邦教育部藍絲帶奬的Carver小學再獲加州傑出學校殊榮。（SMUSD）
聖瑪利諾學區Valentine小學的孩子們表演大合唱。（SMUSD）
聖瑪利諾學區Valentine小學的孩子們表演大合唱。（SMUSD）

加州傑出學校頒獎典禮2月16日在橙縣迪士尼樂園酒店舉行，教育廳首長向Carver小學校長 Stuart Caldwell和Valentine小學校長Whitney McAlpine頒發獎牌，聖瑪利諾聯合學區教委會主席朱秀芳（Shelley Ryan）和張志堅代表學區出席，他們和學區教育總監Linda de la Torre博士，一起祝賀兩位獲獎的校長以及兩校傑出的家長教師協會（PTA）和教職員工取得的非凡成就。

學區 教育總監 加州

上一則

兩岸三地時事論壇 聚焦美中台關係

下一則

ICIA公立雙語小學招生 8/24開課

延伸閱讀

一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限

一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限
在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社
加州新冠緊急狀態 228結束 重創各行各業 全面復甦仍艱

加州新冠緊急狀態 228結束 重創各行各業 全面復甦仍艱
紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%

紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%
小馬頸教委會 反對通知家長子女性別認同

小馬頸教委會 反對通知家長子女性別認同
加州監獄太多 擬再關2所

加州監獄太多 擬再關2所

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣