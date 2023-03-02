聖瑪利諾學區2小學 獲加州傑出學校獎

加州2023年傑出學校頒獎禮，（左三起）Carver校長Stuart Caldwell，學區教委會主席朱秀芳(Shelley Ryan)、副主席張志堅、Valentine校長Whitney McAlpine。（SMUSDF教育總監提供）

華裔生過半的聖瑪利諾聯合學區 （San Marino USD）的K.L. Carver小學和W.L. Valentine小學，最近榮膺2023年「加州 傑出學校獎」（California Distinguished School Award），全州只有6%的小學獲得該項榮譽。

依加州教育廳 （CDE）擬定的標準，入選加州傑出學校必須在以下兩個類別之一有出色表現，縮小成績差距和達成卓越的學術表現，並且達到加州學校儀表板（Dashboard）標示的指標，檢驗符合條件的學校。具體來說，今年獲得表彰的小學，通過數據分析達到了2022儀表板規定的指標，這些數據包括學習表現、缺勤率、停學率和社會經濟狀況。

聖瑪利諾學區教育總監 Linda de la Torre博士表示，學區有很多理由為這兩所學校、教職員工和優秀的學生感到自豪，兩所小學一舉獲得加州這項殊榮，正是師生家長持續取得成功的重要標誌。如果沒有學區與家長及社區的緊密合作，就不可能實現卓越的教育標準。

學區教委會副主席張志堅（C. Joseph Chang）指出，學校剛從疫情大流行中恢復後便獲得這項認可，的確是彌足珍貴。儘管遭遇了教育史上前所未有的艱難時期，但是，學校的教師、學區的行政管理和後勤支援人員不懈地努力，栽培莘莘學子，他們在挑戰中表現出堅韌性和適應性。

曾獲聯邦教育部藍絲帶奬的Carver小學再獲加州傑出學校殊榮。（SMUSD） 聖瑪利諾學區Valentine小學的孩子們表演大合唱。（SMUSD）

加州傑出學校頒獎典禮2月16日在橙縣迪士尼樂園酒店舉行，教育廳首長向Carver小學校長 Stuart Caldwell和Valentine小學校長Whitney McAlpine頒發獎牌，聖瑪利諾聯合學區教委會主席朱秀芳（Shelley Ryan）和張志堅代表學區出席，他們和學區教育總監Linda de la Torre博士，一起祝賀兩位獲獎的校長以及兩校傑出的家長教師協會（PTA）和教職員工取得的非凡成就。