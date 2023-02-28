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修曼橡林高中 晉級加州十項全能學術競賽

洛杉磯訊
修曼橡林教育強化研究中心將代表洛杉磯聯合學區，與加州其他學區的高中一同爭取加州學術十項全能賽的獎盃。（圖片來源：修曼橡林教育強化研究中心官網）
修曼橡林教育強化研究中心將代表洛杉磯聯合學區，與加州其他學區的高中一同爭取加州學術十項全能賽的獎盃。（圖片來源：修曼橡林教育強化研究中心官網）

洛杉磯市修曼橡林教育強化研究中心（Sherman Oaks Center for Enriched Studies，SOCES）25日獲得第42屆洛杉磯聯合學區十項全能學術競賽競賽冠軍（LAUSD Academic Decathlon），並準備前往下一場比賽，在3月24日到26日與加州其他學區的冠軍高中，爭取加州學術十項全能賽（California Academic Decathlon）的獎盃。

在有50所高中的比拼下，SOCES在滿分6萬分得到37,165.2分贏得第一名，25日獲贈學區總監獎盃（Superintendent’s Trophy）。SOCES的隊員包括高中生Nathan Ark、 Khusanjon Bobokhojaev、Cristian Claiborne、 Galgamuge De Silva、Eva Karamanoukian、Sara Kovalev-Sheinberg,、David Olvera、Barbara Ortiz，還有Jaylen Patel。

第二名的范奈斯高中（Van Nuys High School）獲得36,545.8分。

洛杉磯聯合學區尚有以下高中，將參加州層級的學術十項全能賽，他們是Verdugo Hills高中、貝爾高中（Bell High School）、 James A. Garfield高中，還有John Marshall高中。

截至目前，洛杉磯聯合學區共有23次獲得州十項全能學術競賽冠軍。

學區 洛杉磯 加州

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