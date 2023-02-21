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學中文、教中文 多管道可申請補助 最多領數百萬

記者邵敏／洛杉磯報導
張曼君（右五） 2月19日參加南加州中文學校聯合會教學研討會。（記者邵敏／攝影）
張曼君（右五） 2月19日參加南加州中文學校聯合會教學研討會。（記者邵敏／攝影）

中文教育一直是南加華人家長普遍關心的話題，教育專家指出，家長可以為孩子申請中文教育資金，遠赴中國免費學習中文；中文教育從業者更可以申請到政府提供的教育基金補助，可高達幾百萬。

加州特教老師、加州教育委員張曼君博士，2月19日（周日）在南加州中文學校聯合會的教學研討會中指出，聯邦政府以及其他機構提供的中文教育資金很多，華裔要學會如何申請這些補助。張曼君說：「錢很多，就要看你怎麼拿。」

對於普通民眾來說，可以向美國國務院(State Department)申請前往中國學習中文的經費，國務院每年都會提供一筆資金，大概有1000位名額。如申請成功，可獲得5000元左右的學費、3000元的旅遊費用，以及免費往返機票，但前提必須是前往中國學習中文。張曼君曾擔任前聯邦政府教育部助理副部長、美國雙語司副司長；她表示，中文、韓文、阿拉伯文是美國目前最缺乏的幾門外語，其中中文更是被列入重要語言，因此政府提供的教育經費很充裕，歐巴馬政府時代曾苦於沒有申請者。

張曼君並指出，教育部專門提供的外語援助計畫資金，中文學校可以提出申請，多則將拿到幾百萬元的教育補助。這項外語援助計畫(The Foreign Language Assistance Program，簡稱FLAP)，是專門針對中小學外語教學的聯邦資助計畫。如何申請這項補助？她表示，每年年底教育部會宣布明年的補助計畫主題，中文教育機構可以在官網上查看相關公告和特定項目截止日期。

她指出，中文學校最好通過當地學區申請這筆補助資金，和學區合作成立中文教育項目，比如中文學校提供老師、教材，學區提供教學場地。中文學校與學區合作申請教育資金時，可事先以文字約定比例分成，比如申請到100萬，中文學校拿80萬，學區20萬，申請過程中，中文學校一定要寫上自己的名字，這樣才能保證最後拿到費用。張曼君認為，申請材料最好聘請補助款企畫寫作專家(grant writer) 撰寫相關文件，因為政府補助款申請有特定的書寫格式及審查要點，非常嚴格，需要專家協助才能保證申請的成功率。

張曼君曾擔任聯邦英語司主任(Director of the English Language Acquisition)，她指出，在任期間當局提供的語言學習補助金高達8300萬，她與各地中文學校交談推展政府政策，鼓勵學區申請 FLAP 計畫。南加地區的哈仙達岡 學區、核桃谷學區、喜瑞都ABC聯合學區、羅蘭學區等，當時就申請到補助，每年收到 100萬元，為期三年。

關於申請中文教育補助，張曼君提醒民眾要多留意當地企業動態，例如麥當勞經常會提供不同領域的補助，特別是一些小額補助。

張曼君指出，政府提供的中文教育補助金很多，民眾要學會申請。（記者邵敏／攝影）
張曼君指出，政府提供的中文教育補助金很多，民眾要學會申請。（記者邵敏／攝影）

教育部 學區 加州

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