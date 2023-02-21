南加中校聯合會研討會 專家分享教學經驗

南加州中文學校聯合會教學研討會19日在洛杉磯召開。（記者邵敏／攝影）

南加州 中文學校聯合會教學研討會2月19日（周日）在洛杉磯 召開，特別邀請張曼君博士專題演講，九位來自美國各大學，主流公立學校、僑校任教的中文老師分享教學經驗。

2023年春季中文教學研討會19日在洛杉磯華僑文教中心舉行，當天的研討主題是跨越文化、傳承精髓。南加大 兼任教授張曼君詳細講解如何申請聯邦中文教育的補助，同時還與在座老師分享如何幫助ADHD（多動症、注意力缺陷）學生專注學習的一些方法。 張曼君博士專題講座，分享如何幫助ADHD學生。（記者邵敏／攝影）

如何讓沒有中文背景的學生對中文課產生好奇和興趣？加州雙語協會漢語分會創始人陳李偉娜表示，要在中文教學中加入遊戲化元素。她指出，通過精巧的課程設計，幾乎所有的教學活動都可以用學生喜歡的遊戲化形式呈現。她分享12種簡單可融入教學設計中的遊戲化元素，提供老師在教學中靈活應用。 200多位南加地區的中文學校校長、老師共同參與盛會。（記者邵敏／攝影）

彭至瑄老師指出，以圖像延伸為遊戲玩樂、以影片運用為基本對話、透過手作藝術認識華人節慶等方式，能激發孩子學習中文的熱情。

南加州中文學校聯合會師資培訓委員會主委陳麗美表示，此次研討會特別強調老師在教授中文時，一定要與西方文化關聯，因為在美國長大的孩子從小接受英文教育，要注意因材施教。 南加州中文學校聯合會教學研討會19日在洛杉磯召開。（記者邵敏／攝影）