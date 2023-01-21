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雷傑納隆科學獎2023學者榜／呂慧霖研究腸道微生物組 可監測新冠

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中生呂慧玲膺選2023雷傑納隆學者。（受訪者提供）
亞凱迪亞高中生呂慧玲膺選2023雷傑納隆學者。（受訪者提供）

持續三年的新冠疫情（COVID-19）是人類健康史上的重大災難，遏制該項流行病成為全社會的共同責任。華裔高中生呂慧霖（Cindy Lu）也投入了該場戰役，她通過對已發表的研究和統計分析的系統性復查，研究腸道微生物組組成與新冠的關係有了新發現，膺選為2023雷傑納隆學者（Regeneron STS Scholar）。

呂慧霖就讀亞凱迪亞高中（Arcadia High School），項目名稱「人類腸道微生物組在新冠肺炎疾病中的異常組成：新型輔助治療的潛在目標」（Aberrant Human Gut Microbiome Composition in COVID-19 Disease: A Potential Target for Novel Adjuvant Therapy）。她說，新冠肺炎大流行造成了全球緊急情況，需要更好地了解人類對SARS-CoV-2的免疫防禦，而腸道微生物組在調節宿主免疫方面起著重要作用。

新出現的證據表明，不規則的腸道微生物組可能與新冠相關； 然而，這些研究結果之間的異質性需要徹底的統計分析，這在以前是沒有做過的。

呂慧霖的研究結果產生了新發現：(1) 新冠的腸道微生物多樣性顯著下降，(2) 新冠患者腸道菌群組成與健康人有顯著差異，(3) 鑑定出一些在新冠中相對數量降低的促進健康的細菌。這項研究結果表明，腸道微生物組可以用作監測新冠進展和恢復的生物標誌物。此外，這些發現表明，恢復促進健康的細菌可能作為新冠肺炎的一種有前途的新型輔助療法，有助於緩解長期的症狀。

在大流行期間，大多數實驗室的實習計畫都被擱置，所以呂慧霖不得不在家裡進行研究，並使用計算生物學軟件來分析數據。直到後來在大流行高峰期消退後，她才得以在希望城醫療中心的實驗室參與炎症通路的微RNA研究。在濕實驗室進行實驗時，需要用到較多的化學試劑。

呂慧霖憑著研究成果榮膺雷傑納隆學者，她非常感謝頒獎單位以及她的導師和家人的支持。

呂慧霖已經申請了幾所常春藤聯盟大學(IVY League Universities)和加州大學(UC)，未來她將繼續研究細胞和人類生物學，同時對環境研究和可持續性發展也感興趣。她說，在理想情況下，將在大學攻讀雙學位來追求這些興趣。

新冠肺炎 加州大學 亞凱迪亞

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