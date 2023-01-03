「沉浸雙語」好處多 家長孩子都滿意

百老匯小學的學生們製作的新年卡片。（受訪者提供）

吳女士是洛杉磯 聯合學區百老匯 小學（Broadway Elementary School）中英文雙語沉浸式班級的家長。她十歲時就來到美國，丈夫也在美國長大。吳女士表示，她和先生的中文都不太好，但非常希望到了孩子這一代，這個問題能徹底改善。孩子們應該認識並深入了解自己的血統，他們需要了解中華傳統和文化。所以，當她剛懷上第一個女兒時，就在網上搜尋有哪些小學可以學習中文，但當時發現滿足條件的學校其實不多。

華人家長羅女士的兩個孩子也都在百老匯小學的中英文雙語沉浸式班級就讀，她說：「我更看重的是這裡的中文環境。在這個雙語環境裡，與同齡人一起學習中文效果更好，這和在家裡自學中文完全不一樣。學校每年還有各類針對中國傳統節日的文化活動，比如中秋、春節等，這些點滴其實都在潛移默化地影響著孩子。」

溫佳玥的中文漫畫。（受訪者提供）

羅女士並指出，幼兒早期學習一種很複雜的語言，有助於培養良好學習習慣。百老匯小學的孩子們每天都有書寫任務，對眼手協調能力，大腦發育，都有好處。 「我個人不要求孩子考高分，但養成良好的學習習慣很重要。」

近些年來，學習中文早已不再是華人家長對下一代的希望，甚至有很多非華裔家庭也已經開始重視孩子的中文教育 ，把對中文的學習納入子女多語言教育的選項。住在洛杉磯的法裔演員白露娜(Laura weissbecker) ，曾出演過由成龍執導並主演的動作冒險喜劇電影「十二生肖」，她就將女兒送到百老匯小學中英文雙語沉浸式班級。

雖然有不少白人家庭的小孩會接觸和學習中文，但如此徹底的在一家用中文教學的雙語學校上學確實不算多見。對此，白露娜說：「雖然我們不說中文，但是我希望我的小孩學習中文。首先，中文是全球被使用人數最多的語言之一。此外，更重要的是我希望我的孩子能夠學習這種與西方文化完全不同的文化，從而成為更富有同理心，心胸更寬廣的人，成為一個真正的『全球公民』。 」

除了家長，中英雙語沉浸式學校也得到孩子們的廣泛認可。百老匯小學五年級的溫佳玥說，「我覺得學習中文很重要，因為我可以跟我的爺爺、奶奶、公公和婆婆一起聊天；我還可以學中華歷史和文化；我中文也會，英文也會，我就可以跟更多人交流。」

已從百老匯小學畢業的計明德，現在已是中學生。他說，他可以流利地使用中文和爺爺奶奶說話，而且多會一門語言覺得很自豪。他的弟弟計厚德目前正在百老匯小學讀四年級，對中國歷史產生濃厚興趣。他說非常喜歡秦始皇的故事。

二年級學生李寬智說：「中文真的很有用，因為很多人在這個世界上都說中文，學會中文我就可以跟很多人說話。而且今年底我要去台灣，到時候可以跟阿公阿嬤學更多中文，還能交到更多新朋友。」寬智的妹妹李寬儷目前也在讀百老匯小學的幼稚園，中文兒歌「數到一百」已經成為她現在最愛給大家演唱的歌曲。