沉浸式雙語學校受歡迎 法裔演員送女兒讀中英課程

百老匯小學過春節時的情景。（受訪者提供）

對於大眾來說，沉浸式學校還是較為新興的概念。據美國理事會研究中心(American Councils Research Center）的數據顯示，2021年美國共有約3600所公立學校，提供學生雙語沉浸式教育 。而在這些學校當中，提供中英雙語的沉浸式學校（Immersion School）只占8.6%。

百老匯 小學（Broadway Elementary School）是洛杉磯聯合學區 （LAUSD）的中英雙語沉浸式學校，校長王淑敏（Susan Wang）給出沉浸式教育內容的定義。中英雙語的沉浸式學校和中文學校最大的區別在於，傳統的「中文學校」是一個學習中文或者中國文化的「語言學校」，教授內容以中文日常對話為主，一般每周只有三個小時，屬於課後學習。而雙語沉浸式學校是完全使用中文作為學校一門官方教學語言。在沉浸式雙語學校中，老師會用中文教授語文、數學、自然科學、人文科學、美術等科目，為學生創造出完整的中文學習環境。

王淑敏說，百老匯小學的課程是50/50的模式，也就是將學校所有的教學內容一半安排成中文授課，另外一部分則是英文授課。具體到每一門課，均會安排一名中文和一名英文老師交替教學。比如，周一數學課是用中文教授，而同樣一門數學課到了周二，就會變成英文課堂。中英文老師銜接緊密，無縫連接，課程內容也會按時推進，絕不會因語言切換而受到任何影響。這樣一來，學生們在畢業時，就會具備同時用英文和中文兩種語言來討論學到的所有知識。

不過，自然科學這一門課略有不同，因為涉及較多專業詞匯，且加州自然科的考試是英文，所以在閱讀和寫有關的內容上，都是英文老師授課。但同樣會有中文老師負責帶學生做實驗。中英文老師的配合銜接依然非常緊實。

關於雙語言教學本身，王淑敏說：「美國文化相對比較自我，他們認為既然美國人都說英文，那別的國家的人移民過來也應該說英文。但在歐洲，英語之外的語言同樣也會受到很高重視，大部分歐洲人基本都會兩種以上語言。現在隨著美國人種多樣化，小朋友們多學習一些其他語種也是很有必要。」

雙語沉浸式教育的中文課堂。（受訪者提供）

王淑敏指出，多語言環境還對學生大腦發育有好處，尤其當雙語中的另一門語言和英文是完全不同的語言體系時，就能夠刺激那部分在使用和學習英文時不會使用的大腦區域。研究表明，這對小朋友們頭腦和智慧的發展很有好處，對提高孩子的認知能力也有明顯作用，並增加他們對文化、語言和人種的包容性。

華人家長一直對下一代的教育非常積極，雙語沉浸式學校走進家長們的視野後，很多家長紛紛表示出濃厚興趣。對此，王淑敏提醒，由於沉浸式教學的特殊模式，學區規定只有幼稚園和一年級可以招收新生，如果希望插班入學，需要通過語言考試才能招收。沉浸式教學的性質和模式就決定了，一旦學生在中文或英文任何一門語言存在短板，就會直接影響到所有學科的學習內容。

王淑敏還介紹，有大量的科學研究已證明接受雙語教育的孩子，不僅在學習成績上表現更好，往往也有更好的記憶力、認知能力以及解決問題的能力。百老匯小學在洛杉磯聯合學區幾百所小學中綜合排名第九，而在整個加州地區幾千所小學中也排在100位，整體實力和被認可度不言而喻。

百老匯小學的中英雙語浸沉式課程2010年9月推出，共有幼稚園兩班的學生參與。此課程得以進行有賴於校長王淑敏與一群熱心的家長共同努力。由於此課程相當受歡迎，2011-2012學年度施行的班級增加到四班幼稚園學生。