聖瑪利諾高中華裔生 送暖無家可歸者
2022年終歲末寒流來襲，洛杉磯街頭上數萬名無家可歸者如何度過？聖瑪利諾高中（SMH）12年級華裔生潘在為(Berwyn Phan)，同時也是學校演講辯論隊副會長，組織他創建的「心手相連」（Hearts in Hands）志工隊打包寫卡送溫暖，幫助不幸的人們度過一年中最煎熬的季節。
潘在為表示，「心手相連」是一個高中生運營的志工團體，致力於幫助無家可歸的鄰居，並與當地庇護所和醫療保健專業人員合作，提高對洛杉磯無家可歸者的護理質量。該組織成立於新冠肺炎（COVID）大流行高峰期間，也是潘在為推出的童子軍「鷹計劃」（Eagle Project）。
他說，洛杉磯縣每晚約有6萬6000人無家可歸。雖然有越來越多的美國人接種新冠疫苗，但無家可歸者仍然缺乏公眾享有的基本醫療保健。於是「心手相連」提供外展服務，與南加大（USC）Keck醫學院的「街頭醫療隊」（Street Medicine）等公益組織合作，製作了150個衛生用品包和手寫的文字圖畫，為無家可歸者提供物資援助和精神鼓勵，盡少年人綿薄之力，向露宿街頭的鄰居們伸出援助之手。
聖瑪利諾高中演講與辯論隊的許多學生，加入了潘在為的團隊，他們募捐採購冬季材料，包裝衛生用品，提筆寫信繪畫，讓不幸的人們看到希望。潘在為還同洛杉磯無家可歸者收容所，以及慷慨捐贈的服裝公司Stony Apparel Corp合作，架起聖瑪利諾青年的橋樑。他們將無家可歸的人視為鄰居，以解決問題為導向的方法，為無居所社區的人們提供社區支持和物質援助。
除了贈送日常衛生用品包，該組織還通過社交媒體，宣傳與無家可歸者社區相關的政治、活動、住房開發等新聞，承認無家可歸者的尊嚴，以及發動朋友和家人的慷慨捐贈，為不幸的人們提供幫助。
南加大「街頭醫療隊」一直是「心手相連志工隊」最可信賴的合作夥伴。同學們捐贈的衛生用品包，都是通過該醫療隊發放給街友。最近，潘在為見到了南加大學「街頭醫療隊」主任、家庭醫學臨床副教授Camilo Zaks博士，並且很高興得知該醫療隊正在擴大並組建一個新團隊，將服務範圍擴大到華人社區的巴沙迪那市（Pasadena）、阿罕布拉市（Alhambra）和聖蓋博市（San Gabriel）。
「街頭醫療隊」聯合創始人費德曼（Brett Feldman）認為，心手相連志工隊提供的衛生用品包，正在建立無家可歸者日常生活中經常缺失的人際關係；青少年精心繪製的積極信息和彩色插圖，可以幫助長期孤立的人們減輕焦慮和抑鬱；乾淨的襪子和瓶裝水以及消毒用品，都是支援街友們的生活必需品。
潘在為說，過去兩年中，許多人在新冠大流行期間以自己的方式經歷了孤立。他在與街頭醫療隊的合作中，開始認識到流落街頭對當事人的身體和精神造成的傷害，以及恢復他們被社會邊緣化的人性意識的重要性。他與志同道合的同學們，有機會向無家可歸者傳遞了希望的信息，提供日常衛生用品，並且宣導可負擔住房政策及倡導生活平等等，希望對社區產生一些切實的影響和改變。
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