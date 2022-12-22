聖瑪利諾高中華裔生 送暖無家可歸者

聖瑪利諾高中「心手相連志工隊」成員精心包裝送給街友的衛生用品包，（左起）Aaron Ong、Ethan Wang、Aristotle Kaporis、潘在為（Berwyn Phan）和 Henry Lan。（受訪者提供）

2022年終歲末寒流來襲，洛杉磯 街頭上數萬名無家可歸者如何度過？聖瑪利諾 高中（SMH）12年級華裔生潘在為(Berwyn Phan)，同時也是學校演講辯論隊副會長，組織他創建的「心手相連」（Hearts in Hands）志工隊打包寫卡送溫暖，幫助不幸的人們度過一年中最煎熬的季節。

聖瑪利諾高中心手相連志工隊準備的衛生用品袋將送給洛杉磯無家可歸者。（受訪者提供）

潘在為表示，「心手相連」是一個高中生運營的志工團體，致力於幫助無家可歸的鄰居，並與當地庇護所和醫療保健專業人員合作，提高對洛杉磯無家可歸者的護理質量。該組織成立於新冠肺炎（COVID）大流行高峰期間，也是潘在為推出的童子軍「鷹計劃」（Eagle Project）。

他說，洛杉磯縣每晚約有6萬6000人無家可歸。雖然有越來越多的美國人接種新冠疫苗，但無家可歸者仍然缺乏公眾享有的基本醫療保健。於是「心手相連」提供外展服務，與南加大 （USC）Keck醫學院的「街頭醫療隊」（Street Medicine）等公益組織合作，製作了150個衛生用品包和手寫的文字圖畫，為無家可歸者提供物資援助和精神鼓勵，盡少年人綿薄之力，向露宿街頭的鄰居們伸出援助之手。

聖瑪利諾高中演講與辯論隊的許多學生，加入了潘在為的團隊，他們募捐採購冬季材料，包裝衛生用品，提筆寫信繪畫，讓不幸的人們看到希望。潘在為還同洛杉磯無家可歸者收容所，以及慷慨捐贈的服裝公司Stony Apparel Corp合作，架起聖瑪利諾青年的橋樑。他們將無家可歸的人視為鄰居，以解決問題為導向的方法，為無居所社區的人們提供社區支持和物質援助。

心手相連志工隊與Stony服裝公司合作為洛杉磯市中心流浪漢送冬衣。（受訪者提供）

除了贈送日常衛生用品包，該組織還通過社交媒體，宣傳與無家可歸者社區相關的政治、活動、住房開發等新聞，承認無家可歸者的尊嚴，以及發動朋友和家人的慷慨捐贈，為不幸的人們提供幫助。

南加大「街頭醫療隊」一直是「心手相連志工隊」最可信賴的合作夥伴。同學們捐贈的衛生用品包，都是通過該醫療隊發放給街友。最近，潘在為見到了南加大學「街頭醫療隊」主任、家庭醫學臨床副教授Camilo Zaks博士，並且很高興得知該醫療隊正在擴大並組建一個新團隊，將服務範圍擴大到華人社區的巴沙迪那市（Pasadena）、阿罕布拉市（Alhambra）和聖蓋博市（San Gabriel）。

南加大街頭醫療隊隊長Camilo Zaks博士和潘在為（右）交流。（受訪者提供）

「街頭醫療隊」聯合創始人費德曼（Brett Feldman）認為，心手相連志工隊提供的衛生用品包，正在建立無家可歸者日常生活中經常缺失的人際關係；青少年精心繪製的積極信息和彩色插圖，可以幫助長期孤立的人們減輕焦慮和抑鬱；乾淨的襪子和瓶裝水以及消毒用品，都是支援街友們的生活必需品。