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進大學名校攻略 申請文須具感染力

記者朱敏梓／洛杉磯報導
要想升學中有優勢，需要多參加有意義的義工活動。（受訪者提供）
要想升學中有優勢，需要多參加有意義的義工活動。（受訪者提供）

又一年大學申請季陸續開展，隨著許多大學不再要求SAT、ACT分數，華人家長應該如何調整，才能讓自己的孩子在新的趨勢中也能申請到滿意的學校？業者提醒，在申請規劃中，跳出「配額」十分重要；在申請過程中，有感染力的申請文（Essay）是關鍵。

史坦福領袖教育(Stanford Leadership Int'L)負責人Angie 王表示，升學規劃最主要就是「配額」的方式，她舉例，如果申請公立學校的話，例如亞凱迪亞學區，平均每年22-55個學生進入柏克萊加大（UC Berkeley），有時候會有約80個，那麼多出這30個的情況通常都是跳出配額，例如有參加特殊的活動或是公共服務。也就是說，在好的學區，競爭勢必激烈，在這個時候，學生如果有特殊活動的輔助，就比較容易進名校。

對於許多名校來說，通常十分注重「領導力」的表現，因此在選擇義工活動時，一定要是帶有培養領袖氣質的社會服務才是加分項。教育業者還提醒，華人想要在大學申請中脫穎而出，還有一點也非常重要，那就是具有感染力的申請文（Essay），一定要有故事性、寫得動人，很多時候能成為「進入名校」的關鍵因素。

業者表示，入學申請就如同下棋一般，每一步都有策略，才可以步步為營。而要想進入名校，一定要及早進行規劃，對於許多想要申請頂尖藤校的學生來說，SAT、ACT分依舊是標準之一，那麼9到10年級就要開始準備，而不是拖到12年級再去進行。義工服務部分則可以在7至9年級進行。11到12年級要特別注重AP大學預修課程考試。

此外，學生一定要有清晰的目標，而不是在申請季的時候，抱著所有名校都要衝一衝的心態。例如，學生想要申請MIT，從8年級開始就要每年按照MIT的要求去部署和考試，以此規範自己。

教育 學區 華人

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