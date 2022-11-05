我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

女生被打滿臉血 課堂老師無視

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
10月31日格蘭那達山特許高中眾多學生目睹一名女生被男生殘忍毆打。（KTLA5）
10月31日格蘭那達山特許高中眾多學生目睹一名女生被男生殘忍毆打。（KTLA5）

洛杉磯市一所高中日前發生一起讓學生們十分驚恐的事件，一名特殊需要的女生在課堂上被高年級男生毆打，「整張臉都被打得血淋淋的」，但任課老師和受害者的成年助手，沒有採取任何行動阻止。

這起學生對學生的攻擊發生在格蘭那達山特許高中(Granada Hills Charter High School)。10月31日（周一），眾多學生在布蘭科老師（Mr. Blanco’s）的第四節西班牙語課上，親眼目睹一名十幾歲的女生遭遇男生殘忍毆打，這讓他們感覺十分害怕。

一位不願透露姓名的學生證人表示， 被害人的整張臉都被打得血淋淋的，「她站了起來，可以看到整個臉頰是張開的。」據稱，這名青少年受害者的成年助手，以及當時的任課老師，他們都沒有及時干預，或採取任何行動阻止事件發生。

學生證人表示，有些人在問為什麼兩個成年男子沒有採取任何幫助，「老師可能因為觸摸學生惹上麻煩，但發生這樣的事，一個女孩被人當眾殘忍毆打，一定需要有人介入。」

當這名被毆打的女孩帶著斷牙離開教室時，目擊者說現場留下一大灘血跡。據悉，涉嫌毆打事件的男學生於11月1日（周二）早上被捕。

學校已向家長發出信函，稱學生如果因目擊事件受到心理創傷，輔導員將隨時提供幫助，但一些家長表示，他們擔心校方沒有採取更多措施保護學生的安全。一名學生家長指出，「我擔心更多的孩子會選擇去那個班級打架，因為老師不干預不阻止，他們已經知道老師第一次什麼都沒做，類似事件可能會再次發生。」

事件發生後，格蘭那達山特許高中發表一份聲明表示，學校絕不容忍任何形式的暴力，以及任何形式的欺凌或騷擾。校方將保持嚴格、積極的安全措施，包括一個安全封閉的校園、兩名全職學校警察、一支強大的安保人員，以及訓練有素的輔導員、社會工作者和學校校長。

但一些學生表示，「學校本可以做得更多，這樣的事絕對是可以避免的， 因為老師有足夠時間走到學生面前阻止事件發生。」

格蘭那達山特許高中發生打人事件，但任課老師和受害者的成年助手無動於衷。（KTLA...
格蘭那達山特許高中發生打人事件，但任課老師和受害者的成年助手無動於衷。（KTLA5）

警察 洛杉磯

上一則

國泰銀行慈善高球賽 籌得9萬2千元善款

下一則

黃柳霜家庭同樂日 慶肖像登25分硬幣

延伸閱讀

洛學區女生被打「滿臉淌血」課堂老師無動於衷

洛學區女生被打「滿臉淌血」課堂老師無動於衷
維州關教育投訴熱線 部分郵件公布 多怨遠距教學效果差

維州關教育投訴熱線 部分郵件公布 多怨遠距教學效果差
港大調查：55%中學生曾旁觀網路欺凌

港大調查：55%中學生曾旁觀網路欺凌
河南女教師頻遭「網課入侵」課後回家猝死 女兒泣：母受刺激離世

河南女教師頻遭「網課入侵」課後回家猝死 女兒泣：母受刺激離世
廣西先例 14歲初中生進清華 本碩博連讀

廣西先例 14歲初中生進清華 本碩博連讀
洛市民眾舉報幽靈槍經銷商 最高可獲幾千元獎勵

洛市民眾舉報幽靈槍經銷商 最高可獲幾千元獎勵

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感