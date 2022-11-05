女生被打滿臉血 課堂老師無視

10月31日格蘭那達山特許高中眾多學生目睹一名女生被男生殘忍毆打。（KTLA5）

洛杉磯 市一所高中日前發生一起讓學生們十分驚恐的事件，一名特殊需要的女生在課堂上被高年級男生毆打，「整張臉都被打得血淋淋的」，但任課老師和受害者的成年助手，沒有採取任何行動阻止。

這起學生對學生的攻擊發生在格蘭那達山特許高中(Granada Hills Charter High School)。10月31日（周一），眾多學生在布蘭科老師（Mr. Blanco’s）的第四節西班牙語課上，親眼目睹一名十幾歲的女生遭遇男生殘忍毆打，這讓他們感覺十分害怕。

一位不願透露姓名的學生證人表示， 被害人的整張臉都被打得血淋淋的，「她站了起來，可以看到整個臉頰是張開的。」據稱，這名青少年受害者的成年助手，以及當時的任課老師，他們都沒有及時干預，或採取任何行動阻止事件發生。

學生證人表示，有些人在問為什麼兩個成年男子沒有採取任何幫助，「老師可能因為觸摸學生惹上麻煩，但發生這樣的事，一個女孩被人當眾殘忍毆打，一定需要有人介入。」

當這名被毆打的女孩帶著斷牙離開教室時，目擊者說現場留下一大灘血跡。據悉，涉嫌毆打事件的男學生於11月1日（周二）早上被捕。

學校已向家長發出信函，稱學生如果因目擊事件受到心理創傷，輔導員將隨時提供幫助，但一些家長表示，他們擔心校方沒有採取更多措施保護學生的安全。一名學生家長指出，「我擔心更多的孩子會選擇去那個班級打架，因為老師不干預不阻止，他們已經知道老師第一次什麼都沒做，類似事件可能會再次發生。」

事件發生後，格蘭那達山特許高中發表一份聲明表示，學校絕不容忍任何形式的暴力，以及任何形式的欺凌或騷擾。校方將保持嚴格、積極的安全措施，包括一個安全封閉的校園、兩名全職學校警察 、一支強大的安保人員，以及訓練有素的輔導員、社會工作者和學校校長。