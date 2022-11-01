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中文學校聯合會 李梅如再度任會長 推實體課程

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
中文學校獎學金獲獎學生合影。（記者張庭瑜／攝影）
中文學校獎學金獲獎學生合影。（記者張庭瑜／攝影）

加州中文學校聯合會10月30日（周日）舉辦新舊會長交接和優秀學生獎學金頒獎典禮。數十名優秀師生上台接受表彰之外，更以感性幽默的方式發表心路歷程，讓觀眾在感動之餘又不禁哈哈大笑。

聯合會會長的職位在吳俊毅擔任三年後，交棒給前全美中文學校聯合總會總會長李梅如。吳俊毅表示，在疫情這三年的任期相當緊張，但很感謝團隊的協助與支持，新任會長之前是個非常有能力的人才，也非常優秀，相信她未來會繼續帶領大家，也很感謝團隊一直以來的幫助。

李梅如表示，很榮幸能夠在五年後再度擔任南加州中文學校聯合會會長，傳承中華文化繼續努力奮鬥，也很感謝所有中文學校老師的努力及付出，讓每個學生成為社會的中流砥柱。

談起未來的目標，李梅如稱，在後疫情時候，每個中文學校的入學率都減少許多，對大家是一大挑戰，所以每間學校也在積極轉型，希望未來能找到更好的師資，也從師資培訓上調整，慢慢的把中文學校的入學率重新帶上來。

而面對許多學校轉為線上課程，李梅如說，許多家長發現，線上課程並不如實體來得好，所以未來中文學校還是以實體為主。

會中，18名教師分別服務五至40年不等，獲頒榮譽獎狀。一名教師更是不遠千里，從聖地牙哥開車前來洛縣參與典禮。同時頒發「大華優秀學生獎學金」和「華興保險資深優良教師表揚」，由洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣、華興保險首席戰略長張洛萱頒發，計18人獲得「大華優秀學生獎學金」各500元，20人獲得中文學校獎學金。

張洛萱表示，她曾是中文學校的學生，很感謝老師對她的鞭策，讓她在就業時受到眾多賞識；當初她只認為老師過份嚴厲，但現在來看一切都是值得的。她鼓勵台下學生努力學好中文，讓雙語成為優勢。

僑務諮詢委員楊賢怡出席參與活動。

大華優秀學生獎學金獲獎學生。（記者張庭瑜／攝影）
大華優秀學生獎學金獲獎學生。（記者張庭瑜／攝影）
優秀教師表彰奬狀，每位老師有5年至40不等的教師資歷。（記者張庭瑜／攝影）
優秀教師表彰奬狀，每位老師有5年至40不等的教師資歷。（記者張庭瑜／攝影）
南加州中文學校聯合會會長吳俊毅（左）擔任三年的會長後，交棒給前全美中文學校聯合總...
南加州中文學校聯合會會長吳俊毅（左）擔任三年的會長後，交棒給前全美中文學校聯合總會總會長李梅如（右）。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣（左）頒發感謝狀給新任會長李梅如。（記者張庭瑜...
洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣（左）頒發感謝狀給新任會長李梅如。（記者張庭瑜／攝影）

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