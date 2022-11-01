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羅蘭學區「大學連接計畫」 獲加州學校教委協會金鐘獎

羅蘭岡訊
羅蘭學區大學連接計劃榮獲加州學校教委協會金鐘獎。（RUSD）
羅蘭學區大學連接計劃榮獲加州學校教委協會金鐘獎。（RUSD）

羅蘭聯合學區 (RUSD) 教育總監 Julie Mitchell 宣布，該學區的「大學連接計畫」(College Connect Program) 榮獲加州學校教委協會 (CSBA) 金鐘獎（Golden Bell Award），該獎項通過表彰加州學區的傑出計畫，推廣卓越的教育水準和學校管理。學區將於12月1日在 CSBA年會上接受表彰。

該學區的大學連接計畫因為關注教育公平和升學機會而備受讚譽。Julie Mitchell 總監說，「這個獎項代表了我們員工的創新和奉獻精神，為來自服務不足背景的學生和家庭，消除進入學院和大學的障礙，包括全國最負盛名的學校。學區教育委員會全力支持大學連接計畫的工作和方向，並且改變了很多學生的生活。」

大學連接計畫的創立是為了讓瀕臨失學風險的學生，有機會進入四年制大學。羅蘭聯合學區面臨諸多挑戰，近75% 的學生有資格獲得免費或減價午餐，四分之一新移民為英語學習者。

學區外展和社區關係主任兼該計畫聯合創始人Miriam Kim，與RUSD 大學聯絡員 Ricardo Ramirez 表示，「通過為學生提供申請大學的機會，以及完成高等教育來打破貧困循環至關重要。」該計畫成員是一個幫助學生完成大學申請過程的敬業團隊，他們透過個別指導和小組課程，包括申請獎助學金、研究大學特點、學習撰寫申請論文，落實申請要求和把握截止日期等方面，提供了全面和實用的幫助。

Kim 分享了該計畫一位特殊學生的成功案例。Julian和他的家人初到這個國家時幾乎一無所有，最初幾個月Julian無家可歸睡在公園裡，後來他們得以在一個車庫裡棲身。Julian是一個富有同情心和毅力的少年，學校是他可以發揮聰明才智的地方。大學連接計畫團隊接納了他，指導他申請能夠接受和欣賞他的獨特才能的學校。「在多次直接的個人和小組申請輔導活動後，Julian收到了哈佛大學的錄取通知。」

Ramirez 說，「每個參加大學連接計畫的學生，都被他們選擇的幾所大學同時錄取。在過去三年中，已有 120 多名學生被錄取，並正在就讀他們首選的一所大學。」

有關羅蘭聯合學區的更多信息，可致電626-965-2541，或瀏覽www.RowlandSchools.org。

學區 教育總監 加州

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