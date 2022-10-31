加州社區學院遠距教學受歡迎 跟不上轉型的教師被開除

遠距上課變成許多學生上課首選。（unsplash截圖）

美國自疫情 加劇以來，讓許多學校不得不面臨轉型，而在近兩年的遠距教學後，師生們一試竟成主顧，對遠距上課的需求急劇加大。根據加州 社區學院（California Community Colleges）調查，學生在體驗遠距上課後，很快發現其優點所在。不但不需考慮通勤成本，在兼顧工作、家庭、育兒等多項重責之間，遠距上課成了更實惠的選擇。

根據統計，在2019年秋季，80%的課程採取實體授課、15%採取遠距、5%是混合。而在2021年度調查中，遠距上課數據激增至65%、混合增加至10%、而實體授課大幅降至25%。調查人員表示，2022年度統計數據雖尚未完成，但希望維持遠距上課的人數占壓倒性優勢。

加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）研究員蒙托亞（Daniel Payares Montoya）表示，授課模式維持遠距的機率很大，在經過他研究許多社區大學在線課程後發現，大部分學生都希望維持遠距上課。

此舉也引發校方如何保持高質量教學的同時，讓學生在校期間可以有效利用校內資源等問題。此外，許多學生仍希望親自到校，體驗完整的校園生活，讓許多學校夾在線上授課及維持實體之間，日程安排上都變得極具挑戰。

類似情況已在許多學校開始出現，聖荷西城市大學（San José City College）、常青谷學院（Evergreen Valley College）、以及多所聖克拉拉縣（Santa Clara County）學院，都因學生在調查中表達對線上課程的強烈意願，許多實體課不得不面對入學率過低而取消的窘境。許多教職人員在轉型的挑戰中以失敗告終，走上被開除一路。

聖荷西常青社區學院學區（San José-Evergreen Community College District）發言人布朗（Ryan Brown）表示，調查顯示，學生們對實體課程的意願在「有點可能」及「很有可能」之間擺動不定。從入學率看，遠距的比率有40%。相信學生對於教學模式的選擇還是偏向多樣性。

根據洛杉磯 社區學院學區（Los Angeles Community College District，簡稱LACCD）數據，洛杉磯九所校區有50%採取遠程、7%混合授課、43%是實體授課。

加州幾間不同的社區大學都對此抱持正面態度，東洛杉磯學院（East Los Angeles College）校長羅曼（Alberto Roman）表示，疫情之前，校內只有10%的線上課程，未來校方會努力拉升至40%。瑞航德社區大學（Rio Hondo College）學術事務副校長米勒（Don Miller）表示，今年校內提供的1500多門課程，就有750堂是線上教學。加州社區大學（California Community Colleges）教育服務執行副校長阿爾瓦拉多（Marty Alvarado）也表示，校方長期以來一直嘗試遠距上課的可行性，相信這一刻校方已準備好迎接未來所有的可能性。

洛杉磯城市學院學術事務主任科澤拉奇（Carol Kozeracki）則表示，在 2022 年秋季學期開始之際，校方就一直密切關注各課程的入學率，希望可以從中找出實體與線上課程共存方式，並嘗試多元化授課，例如將學生較無興趣的實體轉為線上以提高選課率，並提供諮詢、學貸申請、寫作中心、教師輔導論文等多方位服務。

激增的線上課程需求，也讓許多學校紛紛要求其教師參與遠距教學研修。如貝克斯菲學院（Bakersfield College）的每位教師，都必須參加三門為期16周的遠程教育課程。學習並培養在線上學習平台Canvas授課，或導入教學影片等研修。

但也有教授對此抱持反面態度，長堤城市學院（Long Beach City College）微生物學助理教授（Priscilla Bravo Arias）阿里亞斯表示，雖然線上授課接觸人群更廣，但實驗類型課程要轉為線上是不可能的，唯一較有可行的就是採取混合授課制。