洛縣最佳教學地點 亞凱迪亞第1

亞凱迪亞學區教師們慶祝入選Niche排名加州前五最佳教學場所。（Arcadia Unified）

知名教育網站Niche 2023年最佳教學場所（Best Places to Teach）排名出爐，洛杉磯 縣亞凱迪亞聯合學區 (Arcadia Unified School District)入圍加州 前五名，並在洛杉磯縣排名第一，以及美國排名50佳教學場所。

為編制2023年學區排名，Niche教育網站調查全國1萬750多個學區、加州的680多所學校和洛杉磯縣78個學區，將亞凱迪亞學區在多個類別中名列前茅，包括加州第八最佳學區和美國第62最佳學區。此外，該學區在學術表現、大學預備、教師水準和管理方面，獲得 A+的綜合分數，並獲得額外的 A+成績。

亞凱迪亞聯合教育委員會華裔主席方玉龍（Fenton Eng）說，「學區獲得地方、全州和國家的認可，也是對我們致力於在學區創造健康的學校文化和氛圍的重要嘉獎」。

學區教育總監David Vannasdall 博士表示，「我們工作的核心是確保員工感受到被關注、支持和重視。學區尋求實現這個目標的方式之一，便是與學區教師工會通過使用「利益談判」（Interest-Based Bargaining，IBB），建立植根於信任和透明度的強大專業關係。」

Niche 對公共數據集進行了嚴格分析，包括來自聯邦教育部和人口普查局的數據集，並考慮了超過1億條評論和調查回覆，提出了年度排名。亞凱迪亞學區2023年排名亮點：洛杉磯縣最佳教學地點第一，加州最佳教學地點第五，美國最佳教學場所第50，洛杉磯地區最佳學區第三，加州最佳學區第三，洛杉磯地區擁有最佳教師的學區第六，加州擁有最佳教師的學區第14。