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半工半讀生多 加州人大學輟學率高於全美

編譯組／綜合報導
加州大學生中輟比例高。圖為以不對稱著名的洛杉磯加大表演廳塔樓。(本報資料照片)
加州大學生中輟比例高。圖為以不對稱著名的洛杉磯加大表演廳塔樓。(本報資料照片)

加州人比美國其他地方更有機會念大學，機率高了33.6%，但是隨之而來卻是加州的輟學率也高於全美，2022年Education Data的統計發現，加州人沒念完大學的比例高出全美平均46.5%。

整體來說，美國有32.9%的大學生沒拿到學位就離校，主要原因還是經濟問題，其次是家庭因素與不適合念大學。但是加州中輟的比例又遠高於全美平均，很大一部分的人是35歲以上的半工半讀生。

加州大學中輟生整體而言，30.2%在35歲以下，但是35歲至64歲的比例高達51.6%，65歲以上的也有18.2%。35歲以上還想攻讀學位的人，多半是想求取學位更上層樓，或是達成終身學習的目標，但是他們也是最容易受到高學費、高物價影響的一群。

克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）負責招生的Jennifer Sandoval-Dancs指出，中輟情況在個人成就遠大於家庭犧牲下最可能發生，為了念書，家庭犧牲越大的個案，在生計受到影響時，最可能放棄學業。尤其是，原本的補助突然中斷時，或是收入突然減少時，放棄學業往往成為唯一的選項。

另外，沒有準備好就來念大學的人，半途而廢的機率也更高。Jennifer Sandoval-Dancs的解方則是，或許能夠透過更多學生團體之間的交流，讓面臨經濟或課業壓力的學生提早獲得幫助。

加州大學生的休學比例偏高，對於校方也帶來經濟壓力，據估計每年因為學生輟學而少收的學費就達到165億元。相對地，原本以學貸入學的人，在沒有拿到學位就離開的狀況下，學貸只會讓他們的生計更為艱難。

大學生中輟的主要原因。（取材自Education Data）
大學生中輟的主要原因。（取材自Education Data）

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