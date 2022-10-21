ACT、SAT均分降 亞裔排名仍第一

2022SAT考試成績族裔類別。（大學委員會）

據ACT 委員會18日（周二）公布的數據，2022年美國高中生ACT標準考試的平均綜合得分為19.8（最高分36），這是自1991年以來平均考分第一次低於20，但亞裔 生平均24.7排名第一。此外，亞裔在SAT 考試中也占主導地位，平均成績1229（最高分1600）一馬當先。這兩項標準考試是美國知名大學錄取學生的重要學術依據。

據ACT委員會新聞稿，今年全國有134萬9644 高中生參加ACT考試，高於2021年的129萬5349人，但仍然低於 2020年的167萬497人。ACT首席執行長戈德溫 (Janet Godwin) 表示，這是平均分數連續第五年下降。

此外，由大學理事會（College Board）主辦的SAT標準測驗，今年的成績也有所下降。2022年SAT的平均考分為 1050，而2021年的平均分數為1060。今年參加SAT考試的學生人數為173萬7678人，高於去年的150萬9133人，但是低於2020年的219萬8460名考生。

雖然考分下降及考生流失，但現有數據依然顯示出，不同人種和族裔學生的成績依然存在著巨大差異。ACT的考分仍然分類統計，包括考生的種族背景以及是否完成了ACT所推薦的高中核心課程。

今年，沒有完成核心課程的亞裔生的平均成績是23.7，完成核心課程的亞裔生平均成績是26。然而，完成核心課程的所有其他種族考生的分數，都低於23.7。白人學生22.7，黑人學生17.6，拉美裔學生20。