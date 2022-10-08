籲保障人工流產權 加州院校學生請願

加州理工學院巴沙迪那校區6日的聲援人工流產權演說。（洛杉磯每日新聞）

聯邦最高法院推翻羅訴韋德案對人工流產權的保障後，全美各大學院校開始串聯，並於10月6日發起聯合罷課行動，呼籲聯邦與各州政府重視女性學生的身體自主權。加州參與的學校包括加州理工學院（Caltech）、波莫那州立工藝大學（Cal Poly Pomona）、史丹福大學 （Stanford University）與加州大學 的柏克萊校區（UC Berkeley）與聖塔芭芭拉校區（UC Santa Barbara）。

加州理工學院的50多位學生當天也加入活動行列，與全美28州的52所院校一起發起向總統拜登 請願的活動。拜登雖然已經簽署行政命令，保障部分人工流產權，但學生們還是認為聯邦對相關權益的保護不夠。另外，最高法院的判決也可能導致反對與支持各州各行其是，加州就通過多項保障人工流產的法案，但反對的州則是陸續通過禁止墮胎法案。

針對加州理工學院部分，學生的訴求又有點不同，一部分是學院雖然對防制性病不遺餘力，還同意設置衛生套與後悔藥的販賣機，但另一方面，雖然有對懷孕學生與有子學生的扶助措施，但是日照中心等服務仍以教授為優先，研究生只能排隊，這對近30位有子學生相對不利。

加州理工學院的溝通官Shayna Chabner McKinney則回應，校方向來支持學生與教職員表達意見的自由，對於所有人的公平權益也會盡力改善，讓大家都能在此地完成自己的學業目標。