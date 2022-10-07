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阿罕布拉學區教委選舉論壇 學生民調提九大心聲

記者丁曙／阿罕布拉報導
阿罕布拉學區教委選舉論壇登場，四位候選人（左起）范文亮、甄銘新、張龍正、Bryan Kim亮相。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉學區教委選舉論壇登場，四位候選人（左起）范文亮、甄銘新、張龍正、Bryan Kim亮相。（記者丁曙／攝影）

期中選舉臨近，亞裔生過半的阿罕布拉學區（AUSD）10月5日晚在阿罕布拉高中（AHS）禮堂，舉辦「學生和教委候選人」論壇，四位候選人輪流回答學生會總結的九個問題，數百學生出席氣氛熱烈。

本次論壇是該學區教委採分區選舉後的首次選舉活動。第四區現任教委甄銘新（Bob Gin）尋求連任，他從2002年起已經在位20年；挑戰者范文亮（Tony Fan） 是學區Northrup小學家長。第五區開放席位，現任教委不求連任，兩位新人競爭，Bryan Kim現任阿罕布拉高中夢想中心和亞裔青少年中心主任。另一位候選人張龍正（Fred Chang）也是學區Northrup小學家長。

阿罕布拉學區教委選舉論壇，四位候選人（左起）范文亮、甄銘新、張龍正、Bryan ...
阿罕布拉學區教委選舉論壇，四位候選人（左起）范文亮、甄銘新、張龍正、Bryan Kim回答學生問題。（記者丁曙／攝影）

學生會事前做了一份民調，歸納出學生最關心的九個問題：學校政策、校餐服務、設施改善、健康安全、幫助困難學生、校園氣氛和文化、學術和教學、課外活動、校車接送。四位候選人認為，確保未來學生的聲音可以被教委會聽到很重要，可定期召開學生線上會議，設立個人網站接受學生信息，在教委會例會上與學生代表對話等等。

對於三所高中學生關心的校餐營養和多樣化，范文亮和張龍正表示，他們的孩子是在校學生，發現有些西式餐點糖份含量多，不利於孩童健康，應可調整減少糖份。擴大餐飲樣式多樣化，適合新移民學生口味。

對於疫情和後疫情時期，學生的心理和精神健康問題突出，不少人出現了焦慮和壓力，這些問題必須重視和解決，包括增加輔導老師和醫護人員，為學生減壓和疏導。對於如何改進校園設施，包括運動場、教室、廁所等，他們均認為，部分教學設施老舊，需要更新改造。甄銘新表示，可以分兩階段，從短期來看，撥款加固教室和廁所門鎖；從長期來看，呼籲選民支持發行教育公債，改造教學樓、翻新運動場。

至於學生和教職員是否應當強制接種疫苗，以及將投票年齡從18歲降低為16歲，四位候選人一致同意。至於「你最喜歡那一所高中的吉祥物？」因為學區三所高中的吉祥物不同，而聽眾席上又有來自三所學校的學生，所以，候選人通常選擇座落於自己選區內的高中，博得該校學生一陣喝采，氣氛搞笑。至於財務預算優先順序，多數回答「學生第一」，個別表示學生和教職員利益兼顧。

然而，談到學區教學品質現狀，范文亮和張龍正皆表示，學區九至11年級學生的學術水準差強人意，有待提高，學區需要改變。而甄銘新則表示，學區20年來持續進步，多項措施維持了優良品質和升學率，例如，學區高中生去附近社區學院雙元註冊選課，深受學生歡迎。

阿罕布拉學區樂隊為教委選舉論壇吹奏暖身，營造氣氛。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉學區樂隊為教委選舉論壇吹奏暖身，營造氣氛。（記者丁曙／攝影）

學區 阿罕布拉 亞裔

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