弱勢生進加大有2次機會 高中GPA達3.0 完成社區學院必修課

加大將為弱勢學生開啟另一道入學大門。圖為加大柏克萊校區。（報系資料照片）

基於州長紐森與州議會的要求，加州大學 （University of California）將在2023年啟動為期三年的獎勵計畫，鼓勵更多社區學院的弱勢學生轉學至加大部分校區，以完成四年制的大學學業。

不過，這些學生的高中成績必須達到3.0GPA，只是未完成15項入學應該念完的課程，包括修習四年的英語、三年的數學、兩年的科學、歷史與英語以外的第二語言，一年的視覺或表演藝術，與一年的自選科目。得以轉學至加大的學生必須先在社區學院完成上述必修課程，且獲得3.0以上的分數。

此項先導計畫於21日在聖地牙哥 舉行的加大校委會上宣布，最主要的目標是幫助過萬名申請未過學生中的3700名弱勢學生，其中過半來自低收家庭、弱勢族群，或是家中第一個念大學的學生。明年開始，符合所有資格的學生，將可進入加大的戴維斯（Davis）、爾灣（Irvine）、麥賽德（Merced）、河濱（Riverside）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）與聖塔克魯茲（Santa Cruz）六個校區。熱門的洛杉磯 、柏克萊、聖地牙哥校區，學生雖然也可以申請，但並不保證錄取。

先導計畫的起源是社區學院的入學率大幅減少，加大與加州州立大學（California State University）的轉學生人數也越來越少。加州2021年秋季班的公私立大學入學人數已比2019年的疫前減少25萬人，原因部分來自於社區學院入學人數少了10%。以洛杉磯社區學院學區為例，過去兩年更減少了20%。

原因除了很多學生因為疫情無法上課，還有許多高中根本無法提供加大要求的15項基本課程。加大校委會公開的數據顯示，加州3700所高中，去年只有1867所提供全部15門課程。但是校委Eloy Ortiz Oakley認為，先導計畫將能協助弱勢學生達成就讀加大這個不可能的任務。

不過，社區學院轉入加大系統並非毫無缺點：第一是社區學院雖有116所，但絕大多數都來自其中15所；第二，加大對於轉學生的扶助不夠完善；第三，轉學總人數雖然由2011年的7萬2936人增加到2020年的10萬5343人，但是拉美裔增加143%，黑人增加54%，亞裔16%，女性人數也多於男性。