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洛杉磯聯合學區遭網攻 驚動白宮 呼籲師生快改密碼

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
LAUSD發表聲明道歉。（KTLA5畫面截圖）
LAUSD發表聲明道歉。（KTLA5畫面截圖）

洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District，簡稱LAUSD）5日(周一)發布聲明稱遭網路攻擊，造成系統癱瘓，需緊急維修，讓不少師生的工作進度受到影響。

洛杉磯聯合學區周一晚間證實，這起由信息技術基礎勒索軟件造成的網路攻擊發生在周末，造成系統中斷。並造成電子郵件、運算系統和應用程序訪問等系統中斷。學區則未透露是否支付了贖金，或是師生個人資料遭竊。

該學區網頁在周二凌晨已部分恢復，但會議議程、公開報告等頁面仍在維修中。對此，聯合學區表示，他們正與合作夥伴嘗試解決所有受影響的服務。教學和交通、食堂等服務將不會受影響，業務運營將會推遲修改。並呼籲所有師生都需依序更改密碼，避免造成系統延誤。

該學區表示，這起襲擊事件已達到政府最高級別，學區已在第一時間聯繫政府官員，目前白宮已召集教育部、聯邦調查局 (FBI) 和國土安全部的網絡安全和基礎設施安全局 (CISA)聯合調查此事，並在人力和技術資源方面進行額外投資，籌備資訊小組，防範未來類似網路襲擊事件再度發生。

該學校一名教師表示，網路癱瘓讓他無法如期完成工作及考勤紀錄，通常他會打電話回家，或進行家訪以了解學生下落及確保學生在校，在維修期間，也讓他無法查閱這些個人資料。

據悉，這起網路事件也不是第一起駭客針對學區的攻擊事件，聖塔克拉利塔（Santa Clarita）紐霍爾（Newhall）學區系統，及芝加哥公立學校系統也曾遭攻擊，造成近50萬學生和近6萬名員工四年教師評估和基本學生信息都遭外流。而今年7月一家名為 Illuminate Education 教育系統公司的系統也同樣慘遭毒手，造成洛杉磯區內 5200 所學校，合計超過1700萬學生資料都遭外洩。

在學區發表遭受網路攻擊後，當地官員也發布一系列措施呼籲採用，以改善未來網絡安全，其中包含，1.成立獨立網路安全工作小組，並在每90天內給予建議並提供更新維安系統。2.雇用技術人員以協助解決未來網路問題。3.重組部門和系統，以建立連貫性並加強數據保護。4.任命專家技術顧問委員會並任命技術顧問，讓其專注於安全程序和實踐以及整體數據中心運營審查。5.根據需要增加預算並改善員工培訓。6.在聯邦和州執法部門的幫助下重整系統。

該學區表示，將會盡快實施這些措施。

學區 洛杉磯 教育部

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