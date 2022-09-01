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古紹崙捐款核桃高中 設科技藝術課程

核桃市訊
華裔企業家捐款贊助核桃高中儀式，（左起）Dr. Taylor、伍立倫、蘇王秀蘭、古紹崙、Dr. Maine。（蘇王秀蘭提供）
華裔企業家捐款贊助核桃高中儀式，（左起）Dr. Taylor、伍立倫、蘇王秀蘭、古紹崙、Dr. Maine。（蘇王秀蘭提供）

華裔企業家古紹崙（Allen Ku）在核桃市長伍立倫、前市長暨核桃學區華裔家長會創辨人蘇王秀蘭陪同下，30日去核桃高中（Walnut High School）捐款，贊助學校開設更多科技藝術類課程，培養新一代優秀人才。

鑽石吧居民古紹崙是一位成功的企業家，在核桃市開設一家高科技公司，本著取之社會用之社會的理念，每年從公司撥款捐贈給核桃、鑽石吧等隣近學區，成為當地知名的慈善家。他的女兒Cheryl Ku就讀於鑽石吧高中，在爸爸的影響下，今年6月用自己舞蹈的才華舉辨了一場慈善義演會，把籌到的全部善款捐給了Pomona孤兒院。

核桃市長伍立倫強調，「我們的社區需要像古先生那樣的慈善家，願意慷慨解囊，幫助我們的下一代，支持敎育就是最好的投資。」

蘇王秀蘭感謝古先生多年來的支持，核桃學區是全美最好的學區之一，但是敎育經費依然不足。亞裔必須在政治選舉中踴躍投票，發出自己的聲音，才能確保教育資源分配給學區。另方面，她創辨了核桃學區華裔家長會，每年把籌到款項全部捐獻給學校，補充學區經費。

核桃谷學區總監泰勒博士（Dr. Taylor）及核桃高中校長Maine博士參加了捐款儀式。泰勒説， 核桃學區雖然是加州及全美最好的學區之一，學區家長們對學校的要求和期待很高，雖然敎育經費不足，但學區仍以公校和私校最好的管理模式管理和經營學區，把最好的課程帶入學區。但是，高科技電腦、三D技術、機器人、太陽能、自動化、藝術、音樂、舞蹈等課程，都需要額外的經費。他感謝古紹崙這樣的企業家和慈善家，以及伍立倫市長、蘇王秀蘭前市長這樣的社區領袖，他們熱心支持教育是學區的榮幸。

Dr. Maine也感謝古紹崙每年捐給核桃高中2萬元，可以幫助很多學生參加州及全國學術比賽，以及感謝伍立倫市長和蘇王秀蘭前市長帶領華裔家長支持核桃學區。

學區 核桃 華裔

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