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減肥35公斤故事打動評委 華生曾錄取史丹福等6校

記者劉先進／東灣報導
華人王子健2018年申請就讀大學碩士時，拿到史丹福大學、杜克大學等六所名校的錄取通知。（王子健提供）
華人王子健2018年申請就讀大學碩士時，拿到史丹福大學、杜克大學等六所名校的錄取通知。（王子健提供）

如今在東灣一環境諮詢公司擔任工程師的華人王子健，此前在中國就讀同濟大學。2018年申請就讀大學碩士時，拿到史丹福大學、杜克大學、伊利諾伊大學香檳分校（UIUC)、喬治亞理工、密西根大學、約翰霍普金斯大學這六所名校的錄取通知。

他說，申請大學有兩點特別注意，推薦信不要盲目找業界大牛，如果專業人士和自己沒有實際關係，被學校電話訪問很容易穿幫。自薦信要寫出獨特的故事，他提及在中國讀書時，減肥35公斤的經歷，闡述減肥和求學都需要設定目標、持之以恆，這些頗有色彩的故事，贏得學校青睞，錄取通知收穫頗豐。

華人王子健2018年申請就讀大學碩士時，拿到史丹福大學、杜克大學等六所名校的錄取...
華人王子健2018年申請就讀大學碩士時，拿到史丹福大學、杜克大學等六所名校的錄取通知。（王子健提供）

王子健此前在中國國內就讀同濟大學環境工程學本科。作為國際生，申請入學，自然要證明英語能力。他高分拿下托福和GRE考試。在準備申請大學時，也仔細研究，充分準備。

王子健說，寫申請大學自薦信（Cover Letter）時，重點是講好自己的故事，要和其他申請者的切入點不同。「很多人申請時說，自己夢想讀書，這太普通。需要花時間想一想，把個人經歷放進來。我諮詢了一個成功申請的學姐，她提了很多意見，四易其稿修改。」

王子健的自薦信，提到讀書的減肥經歷。他從小到高中一直很胖，體重一度為105公斤。在大學時，靠著一股韌勁和有效的方法，成功減肥35公斤。「無論求學、減肥或長跑，都是努力做成一件事情。過程類似，找到目標，堅持下去，遇到困難不放棄。這樣的個人經歷，相信很容易打動入學評審成員。」

他說，申請大學要提交三封推薦信。一般人很喜歡找業界大牛。這個出發點很好，因為這些人在行業內水準高、名氣大，有可能評審成員都認識，類似的聯繫能幫助學生申請成功。但要注意的是，對美國人來說，申請人和推薦人要有某種真實的聯繫，比如有師生關係，一起做過研究項目等。如果申請人和業界專家沒有共處的經歷，沒有聯繫，會被人質疑。若學校打電話訪問調查，容易穿幫，得不償失。「總之，不能一味追求名氣找推薦人，確保有真實存在的關係。哪怕某個人名氣不是很大，但深知你的表現，寫的信件真實、打動人，也非常有效。」

2018年1月底2月初，王子健陸續收到伊利諾伊香檳分校（UIUC)、喬治亞理工、密西根大學的錄取通知，而杜克大學、約翰霍普金斯大學則同意給獎學金。到了2月初，史丹福大學也伸出橄欖枝，雖然沒有獎學金，但考慮到學校專業排名無出其右和綜合環境，王子健最終選擇史丹福。他說，進入大學只是人生的重要一步。就讀後，還要特別注意實習。在找工作方面，實習經歷比大學的知名度更重要。

史丹福大學 華人

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