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華裔生陳心洋「哈佛」4年洗禮 邁向學者路

記者丁曙／綜合報導
南加華裔學子陳心洋在哈佛校園內成長為嶄露頭角的科學家。（哈佛大學官網）
南加華裔學子陳心洋在哈佛校園內成長為嶄露頭角的科學家。（哈佛大學官網）

來自南加州聖地牙哥（San Diego）的哈佛大學2022屆華裔校友陳心洋（Maggie Chen），去年底膺選為馬歇爾學者（Marshall Scholar），今年秋季將赴倫敦帝國理工學院（Imperial College London）攻讀生物工程碩士。

哈佛大學四年，陳心洋專注於人類發育和再生生物學，職業目標是成為一名醫學科學家。課餘時間，她結合科學興趣與寫作愛好，撰寫科技新聞報導女科學家。此外，她和幾位好友合作出版了一本科普作品集，成為亞馬遜網購暢銷書。

哈佛2022屆校友陳心洋（左三）膺選為馬歇爾學者將赴英國留學。（陳心洋領英網頁）
哈佛2022屆校友陳心洋（左三）膺選為馬歇爾學者將赴英國留學。（陳心洋領英網頁）

競賽常勝軍 專攻心臟病

陳心洋早在中學時期就已經是聖地牙哥地區、加州和全國多項科學技術競賽的贏家，並於2018年膺選為美國總統學者（Presidential Scholar）；當年秋季進入哈佛大學，四年後成長為嶄露頭角的青年科學家。

在哈佛學習期間，陳心洋專注於開發她需要的工具，以彌合生物工程和幹細胞生物學之間的差距。入校第一年參加了一場心臟病研討會後，她加入了哈佛幹細胞研究所Richard T. Lee實驗室，擔任研究員。

陳心洋說，「我的研究側重於了解心臟再生背後的轉變規律。我們可以嘗試將心臟細胞重新編程為更具增殖性的狀態，在心臟受傷後，這些細胞可以有效治癒心臟。我喜歡開玩笑說，我們試圖在研究中修補破碎的心。」

當科學記者 寫通俗文章

 

陳心洋還對科學史有興趣，課餘時間接觸了新聞課程，啟發她寫作有影響力的女科學家文章。「在過去幾年裡，我最大的熱情之一就是成為科學記者，並以一種大眾可以接受的通俗易懂方式撰寫科學文章。這個目標是我希望做的事情的重要組成部分，這是真正強調和放大女性和其他科學邊緣社區的聲音，這樣她們才能真正成為聚光燈下的焦點。」

陳心洋稱讚Lee教授和其他導師培養她成為科學家，並且教誨她「為什麼要做科學，我們為誰做科學」。在大四年級，陳心洋膺選成為當年美國41位馬歇爾學者之一。她說，如果沒有來自哈佛、導師、家人和實驗室內外的朋友的得天獨厚的學術支持，榮膺馬歇爾學者將是不可能的。

陳心洋對於去英國留學寄予厚望。她說，「希望通過這個學位和未來的研究生學習，可以真正在生物工程和幹細胞生物學或基礎生物學之間對接，既可以了解疾病機制，也可以開發用於臨床的轉化療法，真正幫助人們。」

合力出叢書 亞馬遜暢銷

除了學業，陳心洋還用科技專長積極回饋社區，她和四位好友合作，創作了一套主題專注於積極、感恩和希望的科學叢書，幫助孩童們應對前所未有的時期。這套全球發行的選集題為「金魚、細菌和星系：兒童故事集」（Goldfish, Germs, and Galaxies: A Collection of Children's Stories），曾經是亞馬遜圖書類別中排名第一的新版本。

陳心洋說，「我們很自豪地能夠證明不同聲音和力量的作者和插畫家。邪惡的冠狀病毒與免疫系統之間的激戰，星際救援任務，對醫護工作者的讚頌，以及許多其他古怪和奇妙的故事。」

亞馬遜 哈佛大學 加州

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