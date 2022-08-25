藤校同學是資源 不是對手 耶魯校友狄正倫籲新鮮人「端正心態」

耶魯大學法學院校友狄正倫建議，有挫折感的新同學端正心態。（受訪者提供）

人外有人，天外有天。透過激烈競爭，少數高中尖子畢業生幸運跨入常春藤 盟校大門。他們本以為自己是天之驕子，大有作為正在今日；可是立刻發現，身邊全是勤奮好學、才華橫溢的同學，大多數人都比自己更優秀，頓時有了一種挫折感，未來四年如何競爭過關？常春藤校友建言：端正心態！

耶魯大學 法學院（Yale Law School）華裔 校友狄正倫（James Dee)指出，這種情緒在成績優異的學生中極為普遍。自己作為波莫那學院（Pomona College）和耶魯法學院的校友，當然也有過這種感覺，「克服這種不適的關鍵是改變自己的心理框架。你讀大學的目標不是超越你的同學，而是向他們學習。」

初聽起來似乎違反直覺，新鮮人也可以理直氣壯地反問，「如果我的成績不比同學好，我怎麼能找到一份好工作，或者升入一流研究生院繼續深造？」 然而，這種想法正是失敗的基礎。狄正倫指出，一個積極向上的大學生，應該將新環境視為繼續接受挑戰（包括同學）的地方，增加歷練，完善思想，會成為更好的學生和社會貢獻者。謙虛的學生會將同學視為自己學習的資源，取長補短，補強弱點。如果心胸狹窄，只關心自己的成功，不能接受身邊更優秀的同學們，此種人格在成長過程中會被擊敗。

狄正倫進一步指出，第二個方面是不斷提醒自己，每個人對成功的定義不同。如果只是因為自己在高中時代的微積分課程獲得最高考分，進入藤校後身邊被數學天才包圍，但沒有理由擔心。如果個人目標是成為頂級科技公司工程師，那麼對微積分的掌握程度無需提升到博士水平。

此外，大學是人生中一個獨特時期，可以讓你了解成功意味著什麼。如果一直痴迷於獲得最好的成績，或者能在課堂上發表最有見地的評論，將可能失去在嘗試新想法和活動時，持續保持開放心態的機會。只有在這些新的嘗試中暴露和挑戰自己，才能真正發現你對於成功的定義。

狄正倫建議藤校學弟妹們，要放輕鬆，不要沉迷於學校品牌或「自己要最好」，只需專注於自己感興趣的領域。如果你能做到這一點，成功自然會隨之而來。