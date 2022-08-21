世報升學講座 全新策略進名校

C2教育中心區域經理Yuna Chung。（視頻截圖）

洛杉磯世界日報20日（周六）下午成功舉辦了「2022秋季升學 規畫線上講座」，七位升學教育 界專家，從不同角度提供了最新的實用的名校申請策略，令觀眾受益匪淺。

當天八場講座分別是陳肇新醫學 博士用英文介紹「分享史丹福大學-成功錄取策略」以及用中文演講「分享藤校及美國名校錄取-申請文章成功策略」。Angie王演講主題為「尋找美國未來科技/商業/E-Sports領袖」的講座。Jenny Wheatley帶來「細述頂尖大學錄取策略」。Micheal 陳帶來「學費高漲做好稅務規畫，獲最高大學助學金」。周迪帶來「申請藤校/頂尖私立大學/醫學院 學生必須了解」。Yuna Chung帶來「C2教育中心是學術成功的智能導航」，以及魏昕帶來「不要再問：上幾門AP課才能進名校」。

陳肇新醫學博士指出，申請名校需要四年時間準備，建議學生們儘早規劃。他說，申請名校不是去超市買菜，有多少錢就買多少東西。申請名校有技巧，不僅看學生的學術表現，還看學生的個性和特長。他有四個申請案例，生動地講解了申請藤校類名校的關鍵。 陳肇新醫學博士講解申請名校的秘訣。（視頻截圖）

史坦福國際領袖教育創辦人Angie王有25年成功升學規劃經驗，她介紹了如何利用電競特長進入名校。Angie王說，一般家長都對電競持有懷疑態度，但歷年來，「我們的學生進到頂尖私立大學，都是因為優異成績加上電競才能、領袖訓練項目及義工而成為這些大學的敲門磚。」她還講述了如何獲得「Quest Bridge」獎學金，如何從企業和政府拿到最多獎學金，輕鬆搞定大學學費和生活費。 史坦福國際領袖教育的Angie王。（視頻截圖）

業界權威「Admission Masters」升學規畫教育機構總裁Jenny Wheatley，講述了被常春藤盟校和美國其他頂尖大學錄取的學生如何從衆多申請者中脫穎而出，帶大家瞭解大學錄取學生的內幕，以及申請人如何做出正確決定，在哪些方面投入時間和精力以獲得最佳錄取結果。 業界權威「Admission Masters」升學規畫教育機構總裁Jenny Wheatley。（視頻截圖）

豪杰訓練中心創辦人周迪介紹了培養孩子進名校需要注意兩個方面，一是核心價值及強大的寫作、溝通和領導能力，二是人文素養即純淨的心靈、慈悲的胸懷、無私的概念。她說，申請名校沒有捷徑，要百分百憑藉基礎實力。豪杰訓練中心成立於2014年，旨在培養學生成功進入藤校、頂尖私立大學、醫學院。 豪杰訓練中心創辦人周迪。（視頻截圖）

大學助學金及稅務規劃專家Michael 陳為學生及家長分析：請了會計師但還是交了很多稅，怎麼辦？ 有存款有股票有出租房，高收入的家庭，如何規劃得到大學助學金？有很多出租房，怕被告，如何自保打贏官司？ 大學助學金及稅務規劃專家Michael陳。（視頻截圖）

C2教育中心區域經理Yuna Chung介紹了C2教育中心的基本信息，該教育中心是由 David Kim 和 Jim Narangajavana 於 1977年在哈佛大學宿舍創立的， C2 已從哈佛宿舍發展到 15 個州的 180 多個中心。 C2教育中心幫助學生在大學錄取過程中導航，從選擇合適的初高中課程到製定成功的申請策略。該中心的學生迄今獲得了6000 多份夢想大學錄取書，以及4500 萬美元獎學金。