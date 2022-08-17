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常春藤大學不再看SAT、ACT 亞裔生怎麼增加錄取機會

記者丁曙／綜合報導
怎樣跨入哈佛校園，招生辦和過來人觀點分享。（校友提供）
怎樣跨入哈佛校園，招生辦和過來人觀點分享。（校友提供）

自2020年疫情爆發以來，常春藤大學（IVY University）招生不再要求SAT/ACT標準考試分數，對於擅長標準考試拿高分的亞裔生來說，失去了一個表現自己優勢的平台。在這種情況下，亞裔生還可以透過那些方面的表現，增加自己被錄取的機會？

德智體全面發展

哈佛大學招生辦公室（Harvard College admissions）指出，進入哈佛沒有公式。高中的學術成就很重要，但招生委員會還考慮許多其他標準，例如社區參與、課外活動中的領導力和傑出表現，以及個人素質和性格。學校依靠教師、輔導員和校友分享申請人的性格力量、克服逆境的能力和其他個人品質的信息。

常春藤聯盟大學2025屆錄取數據
常春藤聯盟大學2025屆錄取數據

對於申請哈佛2027-2030屆的學生，可以在沒有標準化考試成績的情況下申請入學。如果申請人希望提交標考成績，可以選擇SAT或ACT（有或沒有寫作部分）的成績單。雖然大學理事會（College Board）已不再提供科目考試，而且這些成績單也不是申請的必要條件，但申請人仍可以提交過去五年參加的科目考試。如果選擇提交科目考試，那麼只選擇一項數學考試成績比選擇兩項更有用。

早期申請錄取率高

哈佛大學2026年級（Class of 2026）的畢業生，有9406人透過「早期行動計劃」（early action program）提出申請，其中740人錄取，占7.8%。然而，哈佛大學2026年級整體錄取率僅有3.19%，提前申請的錄取率要比常規申請（Regular-decision）高出一倍以上或245%。此外，2025年級的畢業生，哈佛從1萬87名申請者中選出743名學生，錄取率4.32%，略高於當年的常規錄取率3.43%。

而且，在提前申請程序中落選，等到常規申請時還有一次機會。哈佛大學招生和經濟援助辦公室主任菲茨西蒙斯(William R. Fitzsimmons)說，在提前錄取過程中被推遲（deferred）的所有學生，都將在常規申請週期中再次考慮。常規申請者通常在3月下旬收到錄取通知。

積極建立課外檔案

本月底將報到就讀的哈佛大學2026年畢業的新生張鴻于（Harrison Zhang）分享經驗，他鼓勵2027屆的潛在申請者，儘早開始準備申請論文，以及請求老師提供推薦信，因為秋季開學後老師會更忙。個人課外活動基本上是在高中11年級夏天結束之前確定，所以，此時是準備高年級課程並開始申請大學論文的好時機。但是，他建議不要透過早期行動（Early Action）或早期決策（Early Decision），申請自己的首選大學。

張鴻于認為，大學申請論文不會反映個人最佳作品（從第一手經驗獲知）。排名前20至前五名的大學，幾乎從不考慮申請人對該校的興趣（麻省理工學院明確表示根本不考慮），因為這樣的大學是每個申請人的「夢想學校」。

他建議其他申請者，例如，目前在讀的高中11年學生或10年級學生，繼續建立自己的課外檔案，放棄任何不是特別感興趣的項目或活動，並且對於關心的課外活動可以寫一個故事，通過分享個人抱負，找到一種在自己的社區內產生實質性影響的方法。

常春藤聯盟大學2025屆錄取數據
常春藤聯盟大學2025屆錄取數據

哈佛大學 招生 亞裔

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