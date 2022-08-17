藤校不要求標考成績 耶魯校友狄正倫：大學要的人是激情、奉獻

耶魯大學法學院校友狄正倫分析取消標準化考試對於亞裔生的利弊。（受訪者提供）

最近20年亞裔 生憑藉SAT和ACT標考成績，在藤校（IVY Universities）錄取的少數族裔學生中排名第一。但最近三年，藤校招生不要求標考成績，美國亞裔生失去了一個展現學術優勢的平台，還可以憑什麼強項進入藤校？

耶魯大學 法學院（Yale Law School）華裔校友狄正倫（James Dee)指出，「雖然對一些亞裔學生和他們的父母來說似乎是一個打擊，但是，不再要求SAT和 ACT也提供了一個新的機會。因為準備標準化考試也需要投入大量的時間和資源，隨著這些考試邊緣化，亞裔學生應該感到自由，熱情投入其他可以奉獻社會的活動。

狄正倫認為，除了考試成績之外，大學最終還在尋找那些希望為社會做出有意義貢獻的青年人。衡量這方面的一種方法是候選人是否對某項事業充滿熱情，領域可能是學術主題、音樂、藝術、體育、技術、社會問題等。激情是一種動力，促使學生追求學習和參與，可以超越死記硬背。激情維持一個人的奉獻精神，最終使他們將社會的某些方面變得更好。

他同時說明，自己並不是說一個18歲的人可以立即決定，什麼會驅動他或她的生活。然而，一個理想的候選人會表現出這方面的能力。即使在申請大學之前，想要進入名校的高中生也應該考慮一下自己成功的動力是什麼？如何定義成功？在此基礎上，她應該從事哪些活動來探索這種興趣？

贏得國家獎項或獲得其他重要表彰，肯定會有助於名校錄取。不過，在設定目標之前，重點是要做一番調研論證，說明這個學生在所選擇的事業上，投入了大量精力，希望在未來做出有意義的貢獻，而不是草率的嘗試。舉例來說，一位嶄露頭角的對於生物學有興趣的少年，在當地濕地度過週末，與一個保護組織合作，追踪瀕臨滅絕的鳥類的活動，開展有助於維持該物種的研究。這樣的活動或許是切實可行，也能夠得到認可。

狄正倫強調，無論是學生還是家長，都不應執著於進入名牌大學，即使進入常春藤 盟校也不意味著未來一定成功。人生的目標應該是做一件讓人覺得有成就感的事情，並且在這件事情上表現很出色，這比進入哈佛或史丹福更能保證成功。他見過太多成功人士的例子，包括那些擔任過他的老闆或首席執行官的人們，雖然他們沒有讀過常春藤大學。進入名校是一種手段，但肯定不是職業生涯的目的。