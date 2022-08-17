研究航天脫穎而出 華裔生張鴻于 今年要讀哈佛了

天普市高中2022屆優秀華裔畢業生張鴻于獲頒證書。（受訪者提供）

天普 市高中2022年華裔畢業生張鴻于（Harrison Yu Zhang）本月下旬將赴哈佛大學 （Harvard University）攻讀計算機科學和應用數學專業。今年哈佛大學錄取率低於4%，怎樣才能脫穎而出呢？

張鴻于認為，高中時期全力投入航空航天（aerospace）的研究，並且取得一定的成果可能是被青睞的原因。他說，在過去的四年裡，他和隊友們幾乎參加了能夠找到的所有相關比賽——無論是為了好玩還是因為相信可以獲勝。比賽的項目範圍很廣，從為太空總署（NASA）錦標實驗室競賽擬定方案，到與聯合發射聯盟（United Launch Alliance）一起將實驗性有效載荷發射到5000呎高空。

張鴻于參與太空總署噴射推進實驗室青少年研究項目。（受訪者提供）

最終，張鴻于有機會與位於柯特蘭的空軍研究實驗室（Air Force Research Lab at Kirtland）的一位退休教授合作，對GPS定位進行建模和模擬。在11年級春季，他和隊友們開發一個程序來模擬從全球定位系統中，移除地球低軌道飛行器，探索移除中緯度衛星如何影響定位精度？如果外國針對這五顆衛星發起干擾，美國的國防系統會受到影響嗎？如果是這樣，後果又會怎樣？

除了參與航天研究，張鴻于還領導了學校的科學俱樂部。在11年級虛擬學習階段，他帶領校友參與了六項不同的研究競賽，從國際空間站（ISS）的表觀遺傳學（epigenetics）空間基因的項目，再到獲得認可的洛杉磯和加州科學博覽會的參賽作品。通過專題演講、虛擬俱樂部聯繫和實習招聘活動，幫助會員在當地大學獲得難得的實驗室職位。他還在天普市高中建立了一個社團，致力於探索和推動科學的界限。張鴻于還是學校國家科學碗（National Science Bowl）競賽團隊核心成員，通過有趣的按鈴搶答式比賽，培養低年級學生學習化學和物理的興趣。

同時，作為創始人和核心成員之一，張鴻于還積極參與了學區 的計算機科學輔導項目Codely（代碼）。在11年級，他們利用遠程學習之便，舉辦了免費的實時在線（Zoom）課程，向4至8年級學生教授計算機Scratch、Python和Java的基礎知識。團隊編寫了課程，建立了谷歌教室（Google Classrooms）和Canvas LMS，並協調了與校長和教委會的會議，以使計劃成為現實。2020年秋季，張鴻于團隊向天普市學區的三所小學和中學投放廣告，創建了有趣的圖形和演示，鼓勵小學生更多地了解無限的編程世界。截至今天，Codely項目已經影響了天普市學區500多名學生。

天普市高中華裔生張鴻于研究航天錄取哈佛大學。（受訪者提供）

COVID-19大流行無疑影響了正常的學術和社交生活，學校僅限於屏幕教學和連續6小時的視頻通話，整個11年級課程被要求在線完成，確實令人沮喪。所幸，從12年級開始又恢復了面對面上課，學生及其家人可以選擇在線上課或者面對面上課。張鴻于當然選擇了「面對面」（in-person）上課，完成了12年級課程。在校園裡見到同學們並能夠面對面交談，增強自己所需要的精神動力，這在大學申請季很有幫助。