專家攻略 世報秋季升學講座8/20線上登場

世界日報秋季升學規劃講座將於8月20日線上登場。

為了幫助廣大的華人學子，世界日報將於8月20日（周六）下午1時至5時，通過Zoom舉辦八場「2022秋季升學 規劃講座」，將邀請專家替家長和學生一解迷思和疑問，提供升學攻略，每場講座半小時，歡迎有意參加者盡快報名，註冊連結http://shorturl.at/fgL16，也可掃描附件的二維碼。

世界日報每年定期於春季及秋季舉辦升學規劃講座，多年累積的經驗幫助了眾多華人家長及學生。今秋再度舉辦升學規畫講座，特邀專家主講和分析升大學的各項重要寶貴資訊。這些專家將負責八場講座，第一及第二場由陳肇新醫學 博士負責，下午1時先用英文主講「史丹佛大學-成功錄取的申請策略」，1時30分用中文主講「藤校及美國名校錄取-申請文章成功策略」。陳肇新將解析個別優秀學生如何從一群佼佼者中脫穎而出，以及其他各種重要的策略。

第三場下午2時起，史坦福領袖教育 負責人楊士慧（Angie Wang），主講「尋找美國未來科技、商業、E-Sports 領袖」，將剖析申請大學時如何透過一些比賽的「配額」，成功被頂尖大學錄取。

第四場下午2時30分起，Admission Masters 執行長Jenny Wheatley，主講「頂尖大學錄取策略」，將分析被常春藤盟校和美國其他頂尖大學錄取的學生，是如何在衆多申請者中脫穎而出等。

第五場講座下午3時起，大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen，主講「學費高漲，做好稅務規畫獲最高大學助學金」，將指導有存款、有股票、或有出租房的家庭，如何規劃得到大學助學金。

第六場下午3時30分起，豪杰訓練中心創辦人暨主任周迪，主講「申請藤校、頂尖私立大學、醫學院，學生必須瞭解的事」，將探討如何讓華裔孩子以自身優勢及自我行銷等角度，不僅在學業也在人生中取得勝利。

第七場下午4時起，C2教育中心區域經理 Yuna Chung，以英文主講「路線圖：學術成功的智能導航」（Road Map : Smart Navigation for Academic Success），分享如何從學校課程來選擇，為孩子製定成功申請策略。