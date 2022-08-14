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柏克萊加大秋季新生 創3年來最少

編譯組╱綜合報導
柏克萊加大證實今年錄取的新生人數為三年來最少。 （美聯社）
柏克萊加大證實今年錄取的新生人數為三年來最少。 （美聯社）

柏克萊加大為下周開始的秋季學期招收了1萬4600名新學生。相比之下，2021年秋季學期該校發放的錄取通知書為1萬6400份，使得今年成為該校自2018年以來錄取新生人數最少的一年。2018年的新生人數為1萬3559名。

雖然加大為擴建校園計畫的法律和立法之爭所困，但大學官員表示，新生錄取減少是標準招生計畫的結果，旨在保持招生的穩定。

由於去年秋季招生人數出乎意料地激增，新生和轉學學生的人數高於預期，加大官員因此減少了今年秋季錄取的學生人數。大學官員說，較低的數字也是為一些學生在疫情期間休學後返回校園留有空間。

加大管理人員說，如果不是州立法機構採取行動，保護加大不受法庭令的影響，錄取人數會更少。法院的命令曾迫使加大減少5000個錄取名額。幸虧州立法者進行了干預，並通過了一項法律打破招生上限束縛，挽救了加大的秋季招生。

柏克萊仍然是一所深受申請人歡迎、卻又很難被錄取的校園。有超過12萬8000名學生申請成為柏克萊加大，卻只有11.4%的學生獲得了入學機會，這一比率比2021年的14%有所下降。

根據柏克萊加大官員的說法，秋季一年級學生仍然是多樣化的。「在過去一年的挑戰中，我們對多樣性和提供經濟流動性的承諾並沒有動搖，」柏克萊加大負責招生管理的副校長兼本科招生院長奧古德勒（Olufemi Ogundele）在一份聲明中說。

雖然與前三年相比，總體錄取人數的減少導致所有種族類別的錄取人數都有所下降，但校方表示，非裔、西語裔和美洲原住民學生的錄取比率仍然相當。

在被加大錄取的學生中，39%是亞裔，24.5%是西語裔，22.3%是白人，5.5%是非裔，3.5%是菲律賓人，0.8%是美國原住民。

從地理上看，新生來自加州58個縣中的53個縣、美國55個州和地區，以及88個國家。被錄取的學生中約有60%為女性，2%為非二元性別學生，該數字是去年秋季的兩倍。大約20%的錄取學生是家中第一代大學生。九個校區的加大系統錄取了創紀錄的8萬5250名新生。

柏克萊加大 招生 原住民

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