世報線上教育講座／具獨特性、同情心、求知欲 名校最愛

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Admission Masters首席執行官惠特利(Jenny Wheatley)，為前洛杉磯加大及約翰霍普金斯大學招生 官，對各常春藤名校招生系統十分了解，曾幫助過許多學子成功在眾多申請者中脫穎而出進了名校。惠特利將於8月20日在世界日報舉辦Zoom線上直播2022秋季升學 規畫講座時，與家長分享其中的小撇步。

惠特利將主講「錄取名校攻略」（: Strategies for Admissions to Highly Selective Colleges），針對那些被名校錄取的孩子具有的特質、背後的真相，及如何提高自己的錄取率等家長最關心的問題，著手分析。

惠特利提及，在名校錄取率屢創新低的現況中，經過他們機構指導的孩子，卻能成功申請進入名校的小秘訣，往往只需幾個小特點。名校尋找的人選中都有幾個必備特質，如獨特性、同情心、求知欲及領導能力。校方認為想要在社區中有所作為，這些特質是不可或缺，成為領導人並不是成為社團團長這麼簡單，而是所作所為能真正在社區發揮影響，才真正有意義。

談起名校看重的特質，惠特利說，許多家長可能有誤區，例如定期志工服務。然而名校除了希望學生在定期志工服務活躍之外，也希望他們能利用專長，如音樂專長的學生如何在校隊演奏外的時間幫助別人，能幫助的層面落在哪裡。惠特利解釋，像有這項特質的學生，就應找尋機構幫助低收入 戶學生學習音樂，或是參與慈善音樂會等，都是能展示同情心的好方式。