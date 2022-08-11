重點培養專業優勢 更易進名校

陳肇新將於20日講座分享申請要點。（陳肇新提供）

陳肇新醫學 博士（Simon Chan）將於8月20日（周六）Zoom線上直播世界日報秋季升學規劃講座中，於下午1時主講「史丹福大學 -成功錄取的申請策略」，下午1時半主講「藤校及美國名校錄取-申請文章成功策略」。

陳肇新畢業於常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University），曾分別在普林斯頓大學、紐約大學醫學院Mount Sinai，及UCLA醫學院招生 部擔任審核面試官，之後創辦「全美大學成功策略」，幫助不少學子成功申請上史丹福大學（Stanford University）等名校。

陳博士認為，史丹福大學尋找的是具備領域專家才能的學生，能引領社會進步的天才。招生委員在審核學生申請材料時，都會很注重學生是否有熱愛、能積極投入並持之以恆的興趣，這是將來在職業領域成功的品質。他將在第一場演講時，通過不同的學生案例，來啟發學生和家長，如何在高中階段有方向、有重點地培養孩子的專業優勢和興趣發展，單靠成績分數並不足夠成功進入名校。

既然名校錄取不能單靠成績分數，那非學術的部分應該如何展現給招生委員呢？陳博士表示，學生的暑期研究課題學習、社會實踐、學校活動的投入，以及從興趣到專長的發展，這些都能體現學生的個人成長，都能從裡面挖掘出學生獨特的個人優勢。更重要的是，申請文章就是把相關聯的個人、學術和專業的條件與經歷聯繫起來，以一個能代表自己的主題呈現給招生委員，吸引他們需要你。很多家長誤以為修改好文章的語法詞句就可以，不知道內容不突出再美麗的文章都得不到青睞。他將在第二個講座裡，解釋申請文章應該呈現學生的哪些方面，要如何選擇一個代表自己的主題，如何用自己的獨一無二來吸引讀者。陳肇新的微信諮詢或獲取講座鏈接：uscollegesuccess，電話：626-826-2833。