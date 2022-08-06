世報線上教育講座／不只顧學習 社會服務有助進名校

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飛達教育創辦人兼執行長魏昕，在8月20日世界日報「2022秋季升學規劃講座」zoom線上直播中，將主講「2022最新錄取動態和趨勢」，魏昕提醒，關注社會層面和培養社會服務的意識，對於華裔家長和學生來說非常關鍵。

魏昕分享了2022年剛公布的柏克萊 加州大學（UC Berkeley）招生 變化。他表示，之前柏克萊大學部的商學院都是兩年制，也就是大三也可以去商學院就讀，大多數公立學校中排名靠前的商學院基本上都是這個模式。而柏克萊首個進行了改革，從明年開始，商學院變成了四年制，一躍成為可以和賓大華頓商學院以及紐約大學史登商學院相提並論的商學院。而促成這種招生變化的是柏克萊校友的捐贈和資金援助。他補充，在捐贈的校友中，只有一名印度裔校友是亞裔 ，並沒有華裔校友。魏昕提醒，亞裔尤其華裔的家長需要在關注社會方面做得更多更好，不然對於亞裔下一代的教育資源，會是一個非常大的挑戰。

魏昕表示，加大取消標化考試也是一個重要趨勢，這些政策對亞裔讀名校不利，因為亞裔通常都是「學習優等生」。亞裔高中生想要在日益激烈的升學競爭中脫穎而出，最重要的還是德智體美全面發展。事實上，哈佛大學，史丹福大學等許多學生眼中的夢校，招生部最看重的並不是標準化考分。例如哈佛大學的育人理念，一直都是基於「為社會服務」的基礎上。作為一個哈佛的學生，在進學校時就應該具有這樣的意識以及社區服務的經驗。因此，想要申請到滿意的名校，需要真正理解美國大學的價值觀，積極參與社會服務。

魏昕在1982年以全額獎學金被常春藤盟校賓州大學錄取，隨後在華爾街及硅谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為母校挑選出類拔萃的未來菁英。作為飛達教育創辦人，魏昕每年寒暑假都會帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區從事公益項目，這些學生中有許多人最後都進入常春藤等一流名校，成為未來的領導人才。

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