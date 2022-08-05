世報線上教育講座／提前學習挑戰性內容 有助入名校

主講人C2 Education機構地區韓裔經理Yuna Chung。（C2 Education提供）

洛杉磯世界日報 2022秋季升學 規劃講座，將於8月20日進行zoom線上直播，多位專家將通過講座為家長和學生提早規劃名校升學之路。來自全美的著名教育 機構C2 Education地區經理韓裔Yuna Chung在當天的講座主題是：如何把握機會提早巧妙規劃，讓孩子們順利成長，學業獲得成功。

Yuna Chung表示，C2 Education自1996年成立，在全美都有分支教育機構，在輔導學生升學規劃中，有很多來自華裔家庭。正是C2 Education的精心規劃，讓參與學生都表現優異、成績卓著，升入理想學校。在所輔導的學生中，包括幼稚園至12年級（K-12）的學生，甚至還有具備大學學業水準的學生。她說，中學階段，無論對學術水平和生活技能都是至關重要的時期，也是為他們進入高中、大學打好基礎的黃金階段，所以C2 Education機構引領孩子們提前規劃學習更具挑戰性的內容。

她於2008年就在C2 Education從事專業教育輔導及管理。該教育機構的代表多次參與世界日報升學規劃講座。她在此次講座將依據該教育機構多年總結的成功經驗和路徑，讓參與者暸解，在學生入學成長的各個階段，如何規劃所需內容，得以在學業方面獲得成功，並能夠順利進入理想學校。所有內容都與每個學生學術活動密切相關，而如何通過權威C2 Education，在哪些方面提前規劃、如何提供支持才是關鍵。所談內容非常有針對性，參與者不要錯過。

C2 Education也歡迎大家點擊進入官網：C2education.com，暸解更多詳情。

2022秋季升學規劃講座註冊連結為http://shorturl.at/fgL16，也可掃瞄附件的二維碼。