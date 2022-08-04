世報線上教育講座／善用配額制度 靠「獨特性」進好大學

2022秋季升學規劃講座註冊，可掃瞄此二維碼。

世界日報訂8月20日舉辦Zoom線上直播2022秋季升學 規劃講座，史坦福領袖教育（Stanford Leadership International）的負責人（CEO）Angie王，將帶來「如何應用配額來破解申請大學的迷思」主題演講，告訴大家如何在配額制度下組合個人的獨特性，獲得進入好大學的資格。

Angie王表示，大學申請的配額制度其實從二戰就開始，但是那時沒有那麼凸顯，一般人不會注意配額問題。近年隨著平權法案持續，配額問題直接影響華人 子弟的大學入學問題。這個制度公平也不公平，公平是不管什麼族裔都有四分之一的入學配額，但是華人優秀子弟基數比其他族裔人數多，卻因配額只有25%的人能進入頂尖大學。

她說，其實在配額裡面的分配，不是只有族裔，還有上千種組合，要了解其中的竅門才能被優先挑選，進入頂尖學校，且拿到獎學金助學金。在華人之間，每個學生的家庭狀況、有無自閉症等個人身體質優等問題，都會成為配額的考量標準。甚至一些學校不是單純看成績，而是考慮一些比較特殊的因素。如學生是自閉症，或過動兒，拿到醫生證明就有優先權，可使用特殊族裔配額申請大學。

還有一個新興配額因素就是電子電玩競賽。她說，美國八個常春藤 和UC學校都有電子電網競賽聯盟，各校都在挑選校隊參加比賽。全世界每年有四大比賽，第一名獎金是450萬元，這個獎金分給五個人。因為競賽團隊至少要五個人且不能超過十個人，未來奧運會也會把這個競賽放入運動項目。如果華人子弟有電子電玩競技才能，就會很容易被好大學挑選。

Angie王表示，成績不錯是基礎，在此基礎上，可再通過各方面組合來凸顯孩子的獨特性。同時自述論文要寫什麼也很關鍵，機構會協助開發孩子已有的故事。

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