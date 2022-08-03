世報線上教育講座／高收入家庭 也能獲得獎學金

大學獎助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（Michael Chen提供）

大學獎助學金及稅務規劃專家Michael Chen，將於世界日報在8月20日（周六）舉辦zoom線上直播的秋季升學 規劃講座上，傳授高收入家庭成功申請獎助學金的秘訣。

為什麽找到地區最好的會計師，但還是交了很高的稅？要如何解決？為什麽找了會計師還是無法成功申請到大學獎學金或助學金？有存款有股票 有出租房， 高收入的家庭， 如何規劃得到大學助學金？此外還有家長有很多出租房，怕被告，如何做好官司保護？

Michael Chen表示，要成功申請大學獎助學金，不僅要找到很好的會計師，同時也要找到很好的稅務規劃師，尤其是要能瞭解美國教育部 升學財政補助政策。他表示，申請大學獎助學金最致命的四大錯誤，包括受別人誤導以為自己的收入高資產多而放棄申請；不認真準備就匆忙申請；認為只有收入低的家庭才能獲得大學助學金；擔心申請大學助學金會影響被大學錄取的機會。

Michael Chen表示，如果能夠合法降低净收入和净資產，選對大學，90%的家庭可以申請到助學金。如果成績好，申請頂尖的私立大學可以獲得很高的獎助學金；通常不建議申請外州的公立大學，因為要支付較高的外州居民學費；但如果進不了頂尖的私立大學，也進不了本州頂尖的公立大學，可以申請外州的公立大學，因為外州的公立大學喜歡招收外州學生增加收入。

2022秋季升學規劃講座註冊連結為http://shorturl.at/fgL16，也可掃瞄附件的二維碼。