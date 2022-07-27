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加大州大 明年提供學生墮胎藥

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯加州大學校園女學生們走向教室。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯加州大學校園女學生們走向教室。（記者丁曙／攝影）

根據一項旨在擴展大學生獲得藥物的加州法律，加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）的學生，從2023年1月1日起可以獲得廉價墮胎藥丸（abortion pills），屆時這些藥丸將由校園醫療中心提供。

據洛杉磯時報消息，2019年通過的一項加州法案明年生效，加州將成為美國第一個要求公立大學提供墮胎藥丸的州。此舉進一步鞏固了加州成為墮胎護理天堂的努力，特別是為終止妊娠的年齡組別的大多數人提供服務。根據支持墮胎權利的機構Guttmacher研究所的數據，大約60%的墮胎者年齡在20多歲。

起草該項法案的民主黨籍加州參議員康妮 M. 萊瓦 (Connie M. Leyva) 說，「我們當時已知道這很重要，現在更重要。」「這不僅對校園裡的學生很重要，而且還可以為來自州外的婦女，騰出空間接受墮胎護理服務。」

根據舊金山加州大學（UC San Francisco）2018年的一份報告，每年有多達6228名加州大學和州立大學的學生尋求藥物流產。

藥物流產是一種終止妊娠的非手術方法，包括在懷孕初期十週內，每隔數小時服用兩片處方藥以誘發流產。它與事後避孕藥不同，後者會釋放避孕藥中的高劑量合成激素，從而延遲或停止卵子的釋放。

2019年的法律首先是柏克萊加州大學（UC Berkeley）的學生發起的，並很快擴展到加州其他公立大學，並得到民主黨議員的支持。法律生效時間意味著加州大學和州立大學的學生將擴大獲得避孕藥的機會，因為加州墮胎診所正在努力應對州外婦女對墮胎護理激增的需求。

然而，已有加州大學官員開始質疑不斷變化的法律環境，如何影響他們執行加州新法律。例如，某些在校學生來自一個禁止墮胎的州，當她們回家探親時，向當地的大學醫療中心索要墮胎藥，又會發生什麼情況呢？

此外，加州一些反墮胎組織表示，鬥爭遠未結束，在聯邦最高法院推翻Roe訴Wade案的鼓舞下，他們打算監控該項新服務以及學生如何受到藥物的影響。有些人說已經聘請了律師，準備好尋找挑戰加州新法律的機會。

加州大學 墮胎 民主黨

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